Prezident zahajuje návštěvu kraje. Z šestnáctého patra hotelu uvidí Černou věž

Jižní Čechy /VIDEO/- Miloš Zeman s chotí přijel ke krajskému úřadu v 10.30 hodin. Zatímco první dáma Ivana Zemanová má na jihu Čech podle informací Kanceláře prezidenta republiky program jen v pondělí dopoledne, kdy se například setkala s hejtmankou Ivanou Stráskou, prezident se zdrží do středy.

14:40 Prezident dorazil do Kaplice, kde nejprve navštívil strojírenskou společnost Engel Kaplice, kde si hlava státu prohlédla výrobní provoz a poté se uskuteční jeho setkání se zaměstnanci podniku. Společnost Engel strojírennská patří dnes k největším zaměstnavatelům v regionu.

13.15 V restauraci Štilec si prezident republiky a jeho hosté pochutnali na domácí paštice z husích jatýrek s brusinkovo-pomerančovým přelivem a bagetkou, pomalu taženém hovězím vývaru s domácími nudlemi a čerstvým filetem z candáta servírovaným na uzené čočce s petrželkovým pestem. Jako dezert je kynutý borůvkový knedlík sypaný tvarohem a cukrem. K pití se podával světlý ležák z Budvaru.

12:33 Okolí restaurace na Štilci je uzavřené, střeží ho policisté. Psovodi z pořádkové jednotky sem v rámci výcviku vzali i štěňata.

12:32 V restauraci na Štilci se cestou do Kaplice zastaví Miloš Zeman poobědvat s jihočeskými poslanci a senátory. Ti se sem začali sjíždět už kolem poledne, vidět tu byl například předseda KSČM Vojtěch Filip nebo krajská předsedkyně hnutí ANO, poslankyně Radka Maxová.

11:55 Na závěr debaty se Miloš Zeman podepsal do pamětní knihy kraje a s hejtmankou si navzájem předali dary.



"Zvolili jsme dárek typický pro jižní Čechy, které jsou krajem rybníků. Proto jsme zvolili náčiní pro skutečné rybářské mistry, a to rybářský prut ze štípaného bambusu vybavený historickým navijákem," vysvětlovala Ivana Stráská hlavě státu. Ona od něj na oplátku přijala med a houby přímo z Lán a láhev speciální domácí slivovice určené právě pro hejtmany a hejtmanky.





11:52 "Jednáme s Českým červeným křížem o možnosti zřízení hospice v Českých Budějovicích, v loňském roce tu byl zřízen také terénní hospic. Po sestěhování nemocnice do horního areálu se otevírá možnost využít uvolněný dolní areál právě pro podobné služby," bilancovala hejtmanka.

11:47 Hejtmanka Ivana Stráská zavedla řeč na situaci v sociálních službách. "Jsme v situaci, kdy chybí ruce, které by se o nemocné či seniory staraly. Na vině jsou nízké platy," naznačila Stráská jednu z příčin složité situace.

Prezident reagoval slovy, že se sám zajímá jednak o okolnosti péče o ohrožené a týrané děti a jednak o hospicovou péči. V otázce hospicové péče vysekl Jihočechům poklonu. "Ročně u nás umírá 100 tisíc lidí, z toho jenom 3 procenta v hospicích, což je v porovnání s jinými zeměmi málo. Jednám s ministrem zdravotnictví Ludvíkem ohledně nového zákona o hospicích, který by měl mimo jiné upravit pravidla jejich financování," popsal své plány prezident Miloš Zeman.



11:43 "Krajská koalice je výlučně záležitostí zastupitelů, do kterých nemohu zasahovat. Blíží se ale podzimní volby a po těch je právem prezidenta jmenovat premiéra a premiérem navrženou vládu. Tady hodlám dodržet dva principy. Jednak uznat vítěze voleb, který nemá být při sestavování vlády obcházen. Není správné zadupat poraženého do země, z čehož pak pramení zatrpklost až nenávist. Věřím, že tato atmosféra v příštím volebním období zmizí a strany se budou schopny dohodnout," dodal prezident.

11:35 Při setkání prezidenta se členy Zastupitelstva Jihočeského kraje, starosty obcí, řediteli příspěvkových organizací a významnými osobnostmi Jihočeského kraje se mluvilo také o politické situaci na jihu Čech. Pan prezident ocenil jednání exhejtmana Jiřího Zimoly. "Cením si toho, že odstoupil do pozadí a umožnil tak, aby se složitá situace stabilizovala," dodal prezident.



11:30 Miloš Zeman se podivil nad tím, že zelené šílenství v poslanecké sněmovně zvítězilo i poté, co se Strana zelených do sněmovny vůbec nedostala. "Na Šumavě se historicky hospodařilo a příroda prosperovala, zničily ji až metody Martina Bursíka. I současný ministr životního prostředí tvrdí, že by měl být zájem přírody nadřazen zájmu lidu. Otázkou je, i co je v případě Šumavy zájmem přírody," dodal k zákonu o Národním parku Šumava prezident Miloš Zeman. Podle prezidenta každý politik musí mít na zřeteli v první řadě zájem lidí.

11:28 Do diskuse o Šumavě se zapojil i zastupitel a poslanec Jan Zahradník a poděkoval prezidentovi za podporu a za to, že udělal vše pro to, aby zákon o Národním parku Šumava neprošel.

11:23 - Diskutovaným tématem se stala opět Šumava. "Dlouhodobě jsem stanovisko kraje podporoval. Bohužel jsme byli poraženi. Ale budeme bojovat dál. Jsem informován o přípravě ústavní stížnosti. Datel a tetřev se z uschlého lesa už dávno odstěhovali, protože tam nemají co dělat," řekl k tématu prezident republiky Miloš Zeman.

11:20 Podle slov prezidenta se i v otázce železniční dopravy blýská na lepší časy. "Trať z Plzně do Českých Budějovic má už teď v rozpočtu slíbených 20 miliard korun," upřesnil Miloš Zeman.



11:16 V projevu prezident pochváll nízkou nezaměstnanost v kraji, ale poukázal na nižší průměrné mzdy. Miloš Zeman dále vyjádřil potěšení nad tím, že Český Krumlov stále patří mezi top destinace. Mimo jiné si hlava státu také pochvalovala, že se o dálnici D3 už jen nemluví, ale staví se. "Vyžádal jsem si od ŘSD podrobný rozpis a harmonogram stavby D3, jsem rád, že už se začalo stavět. Předtím to byly jen sliby," dodal prezident republiky.



11:10 Prezident zdraví zastupitele, ať jsou v koalici či opozici, a neopomněl připomenout nedávnou politickou krizi na jihu Čech: "Nedávno jste dokázali, že vaše pozice jsou proměnlivé."



11:08 Hejtmanka Ivana Stráská na začátku setkání zmínila, že si velmi váží návštěvy prezidenta na jihu Čech. Hejtmanka dále shrnula dosavadní návštevy Miloše Zemana. "Na návštevách v našem kraji jste strávil devět dní. Navštívil 20 měst, najezdil po kraji 1 300 kilometrů." Ivana Stráská dále dodala: "Kazdoročně věnujeme sezonu nějakému tématu. Letos to budou Jižní Čechy pohodové. Doufám, že ve stejném duchu se ponese i vaše návštěva."

10:55 Přichází prezident Miloš Zeman, kterého doprovází hejtmanka Ivana Stráská. Přítomní zastupitelé a hosté vítají prezidenta potleskem.



10:50 V sále zastupitelstva se scházejí zastupitelé a ostatní hosté. Čekají na začátek diskuse.



10:30 Prezident republiky Miloš Zeman přijel ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Před úřadem ho přivítala hejtmanka Ivana Stráská.





"Přišli jsme se podívat protože k němu máme sympatie. V naší historii jsme měli už horší prezidenty," řekli redaktorům Deníku přítomní občané.

Zanedlouho čtyřletý Honzík (na snímku) pana prezidenta dosud viděl jen v televizi, takže se těší, že ho pozdraví. Ale také že uvidí auta v prezidentské koloně.

Jiří a Jan Hrnčířovi z Českých Budějovic se v pondělí ráno na webu Českobudějovického deníku dočetli o návštěvě pana prezidenta. "Řekli jsme si, že to spojíme s pravidelnou procházkou a půjdeme se podívat," řekl Deníku tatínek Jiři.



UbytováníMiloš Zeman bydlí po dobu návštěvy kraje v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu. Rezervován má pokoj kategorie Superior s krásným výhledem na centrum Budějovic. Jako občerstvení je na pokoji k dispozici voda, ovocná mísa a čokoláda. Prezident má jinak k dispozici standardní vybavení pokoje této kategorie, tedy satelitní televizi, žehlicí set, župany a trepky, čajový a kávový set.



Dnešní večeřeNa pondělní 19. hodinu je naplánována slavnostní večeře na pozvání hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské. Spolu s ní a prezidentem republiky Milošem Zemanem povečeří významní podnikatelé a osobnosti kraje. Menu pro zhruba 50 hostů připravuje šéfkuchař hotelové restaurace Benada Filip Starý (38) se svým patnáctičlenným týmem. O chutě prezidenta se staral už v minulých dvou letech. Filip Starý má bohaté zkušenosti s klasickou českou kuchyní, ze známých osobností vařil například pro členy světoznámé hudební skupiny Smokie nebo taneční soubor Lord of The Dance.



Pondělní menu:Aperitiv – jako v loňském roce sekt - Bohemia Sekt brut

Polévka - Telecí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a kořenovou zeleninou

Hlavní chod - Konfitované kachní prso s bramborovými noky a povidlovým zelím

Dezert - Ostružinový sorbet s hruškovou pálenkou

Couvert – šlehaný kozí sýr, škvarkové placky, pečivo

Digestiv – objednávka bude dle přání hostů na místě

Z hlavních chodů dal prezident republiky přednost kachním prsům před Brasírovanou kančí kýtou se šípkovou omáčkou a žemlovým knedlíkem nebo telecímu karé pečeném na jablečném pivu s cmundou a mladým špenátem.

Takové menu připraví k pondělní večeři šéfkuchař restaurace Benada budějovického Clarion Congress Hotelu Miloši Zemanovi a jeho hostům. Prezident s manželkou se v šestnáctém patře Clarionu, odkud mají úchvatný výhled na centrum Budějovic s Černou věží, ubytoval v neděli. Oficiální program třídenní cesty po kraji jim začne až v první den nového týdne.

Miloš Zeman s chotí přijel ke krajskému úřadu v 10.30 hodin. Zatímco první dáma Ivana Zemanová má na jihu Čech podle informací Kanceláře prezidenta republiky program jen v pondělí dopoledne, kdy se například setkala s hejtmankou Ivanou Stráskou, prezident se zdrží do středy. Po setkání se zastupiteli a dalšími pozvanými osobnostmi vyrazil prezident do Kaplice. Cestou se zastavil v restauraci Štilec.

V doprovodu hejtmanky pak prezident zamířil do firmy Engel Strojírenská v Kaplici, kde se setkal s vedením firmy i zaměstnanci. Podle mluvčího Engelu Davida Kovaříka hosté nahlédli i do výrobních prostor firmy, která je světovou špičkou ve výrobě vstřikolisů. Darem si prezident odvezl pálenku a šachy ve speciálních obalech od konstruktérů Engelu.

Prezident Miloš Zeman nevynechá setkání s občany na kaplickém náměstí. Tam se mu naskytne pohled na rozkopanou vozovku v rámci současné rekonstrukce některých centrálních ulic. Podle starosty Pavla Talíře se ale v době návštěvy prezidenta práce zastaví. Darem od Kaplických budou tři knihy o městě, které spolu s rakouskými partnery vytvořily místní školy. A k tomu sladké překvapení.

Výběr z pondělního programu Miloše Zemana na jihu Čech

10.30 příjezd ke krajskému úřadu, jednání s hejtmankou Ivanou Stráskou, zastupiteli kraje nebo zástupci policie

14.35 příjezd do společnosti Engel Kaplice

15.55 příjezd k Městskému úřadu v Kaplici

16.40 setkání s občany Kaplice na zdejším hlavním náměstí

V Cehnicích, Vesnici roku Jihočeského kraje 2016, kam Miloš Zeman přijede v úterý dopoledne, se místní domlouvají před Jednotou, jaké dotazy hlavě státu položí. Cehničtí nepodcenili ani zkrášlování vsi. Pracovnice obecního úřadu Miroslava Martínková popsala, že zaměstnanci obce uklízeli a sázeli květiny, školník posekal trávu na dvoře školy, kde se prezident setká s občany.

Vimperští, které prezident navštíví v úterý odpoledne, jsou na vzácnou návštěvu nachystaní, potřebné instrukce podle místostarosty Lukáše Sýse získali při jednání s protokolářem.