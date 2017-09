Přijeli fotit kraj na Instagram

Jižní Čechy - Mobilní aplikace možná pomůže k ještě většímu oživení turistického ruchu v jižních Čechách.

Fotíme a sdílíme. Jsme v KOH-I-NOORU!Foto: Deník/ Anna Zemanová

Instagram je jednou z nejrozšířenějších mobilních aplikací světa. Lidé, kteří se na Instagram zaregistrují, mohou přidávat své fotky nebo videa, a tím se pochlubit svým přátelům, kde jsou, co právě vidí a co prožívají. Nejčastěji je to jídlo, krásné budovy nebo příroda.

Uživatelé aplikace fotí především svým mobilem. Dnes je jich na světě kolem 70 milionů a v Česku 800 tisíc.



Protože se fotky mohou komentovat nebo označit jako „To se mi líbí“, nejkrásnější a nejlépe hodnocené z nich udávají například trendy cestovního ruchu. Zámek Hluboká nebo Velká Amerika nyní mezi tyto trendy patří.



Předseda zapsaného spolku Českobudějovicko – Hlubocko David Šťastný si je toho moc dobře vědom: „Instagram je především inspirace a motivace pro hledání místa na dovolenou. Proto jsme do jižních Čech pozvali na víkend dvanáct nejlepších Instagramerů z celého Česka. Žádný Jihočech mezi nimi není.“ To z toho důvodu, že zachytí danou oblast svým pohledem. „My, co tady žijeme, máme provozní slepotu, takže budeme rádi za každý pozitivní i negativní vhled, abychom mohli posunout tu oblast zase dál,“ vysvětluje David Šťastný výběr Instagramerů.



Dvanáct vyvolených v pátek začalo prohlídkou firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH. „Měli bychom mít i jízdu na koni, raftování nebo výlet na zámek Hluboká,“ vysvětluje nadšená Kateřina Koki Mlejnková z Prahy.



Z tužkárny plula parta mladých na zámek Mitrowicz, který leží kousek od Týna nad Vltavou. Tam jim oficiálně začal program.



Podle Davida Šťastného jsou však tyto dvě aktivity jediné společné: „Od zahájení programu budou brouzdat a fotit po přidělených oblastech jednotlivě.“ Za dva týdny by spolek měl mít výsledky oblíbenosti fotografií z jižních Čech.