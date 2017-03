Pro Bazalku plavalo sedmdesát otužilců

České Budějovice/OBRAZEM/ – Byla neděle krátce po jedenácté hodině a u Malého jezu se do vody právě zanořovali první otužilci. Důvod měli jednoduchý.

Konal se zde druhý ročník charitativní akce „Nebuďme chladní“ aneb První jarní ponor do řeky Malše. A že počasí koupání zrovna nepřálo? To tady nikomu nevadilo. Do vody se totiž nořili pro dobrou věc.

Jiří Pekhart, jeden z organizátorů akce a plavec zároveň, řekl více. „Za každého, kdo se k nám dnes přidá, dostaneme od našich sponzorů finanční dar pro Centrum BAZALKA, kde se starají o hendikepované děti,“ vysvětloval člen Zmrzlých pijavic.

A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Do vody se postupně nořili členové jednotlivých otužileckých spolků, někdo opatrně, někdo rovnou skokem. Chybět zde nemohl ani 73letý Vladimír Růžička z Českých Budějovic. „Chodíme sem plavat třikrát týdně, v úterý, čtvrtek a neděli,“ říká Vladimír Růžička a doplňuje, že se otužuje už 36 let. „Já nevím, co je to nemoc,“ doplňuje.

Potřebný kus odvahy a odhodlání v sobě našel i Zbyněk Kortus z Českých Budějovic. Ten se ke zbylým otužilcům připojil poprvé. „Kamarád mě k tomu přemluvil,“ prozradil důvody Zbyněk Kortus a doplnil, že s otužováním bude pokračovat.

Petra Mahrová z Centra BAZALKA po akci uvedla, že celkově se letos do Malše zanořila 70 otužilců, přičemž vybrat se zatím podařilo 19 a půl tisíce. „Rozpečeťovat veřejnou sbírku budeme až v pondělí,“ vysvětlovala.