Pro Budvar hledají deset nejlepších

České Budějovice – Až do 8. února se mohou hlásit uchazeči na uvolněný post ředitele národního podniku Budějovický Budvar. Nového šéfa pivovaru hledá ministerstvo zemědělství, které chce znát finalisty výběrového řízení přibližně do poloviny března.

Přijít na kloub výrobě oblíbeného piva se snaží návštěvníci komentovaných prohlídek pivovaru.Foto: Budějovický Budvar

„Ze všech životopisů bude vybráno maximálně deset nejlepších kandidátů,“ nastínila nejbližší postup Markéta Ježková, tisková mluvčí ministerstva. Finalisty pak bude hodnotit komise, jejímž členem bude i bývalý ředitel Budvaru Jiří Boček. „Byl jsem osloven ministerstvem zemědělství, abych se stal členem komise, která bude vybírat nového ředitele. Nabídku jsem přijal. Pochopitelně bych byl rád, kdyby někdo pokračoval v tom, co jsme doposud udělali. Preferuji odborníka a srdcaře,“ řekl v on-line rozhovoru pro Deník ohledně svého nástupce Jiří Boček.

Jiří Boček, dlouholetý šéf podniku a respektovaný manažer a odborník, byl nedávno za své zásluhy o rozvoj pivovaru a pivovarnictví oceněn i státním vyznamenáním.

Zájemci o post ředitele pivovaru se mohou do výběrového řízení hlásit do 8. února. Ze všech přihlášených by mělo být v období šesti týdnů vybráno maximálně deset nejlepších uchazečů.

„Vybraní kandidáti budou pozváni před komisi na pohovor. Komise pak doporučí jedno až tři jména panu ministrovi, který bude mít poslední slovo a vybere ředitele,“ uvedla pro Deník k postupu výběrového řízení tisková mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková

Mluvčí ministerstva zemědělství předpokládá, že nový ředitel bude vybrán hned napoprvé a nebude nutné další výběrové řízení vypisovat. Komise, která bude hodnotit finalisty, se podle Markéty Ježkové teprve sestavuje. Už teď je ale jisté, že uchazeči o vedení známého pivovaru, kteří postoupí až k pohovoru před komisí, budou muset předkládat plán rozvoje podniku.

Ministerstvo neočekává, že by v souvislosti s nástupem nového ředitele měnilo dosavadní systém vedení podniku a vztahu s ministerstvem. „Oproti současnému stavu nenastane žádná změna. Ministr jmenuje ředitele, ten sestaví management a řídí podnik. Kontrolní roli vykonává dozorčí rada,“ uvedla Markéta Ježková.