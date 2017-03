Pro parkovací sytém schválili radní miliony korun

České Budějovice – Další peníze schválili v pondělí českobudějovičtí zastupitelé na nový systém parkování ve městě. V rámci rozšíření zón placeného stání o Pražské předměstí počítala radnice už předem v letošním rozpočtu s přibližně dvaceti miliony korun. Finance mají posloužit podle náměstka primátora Petra Holického například na nové parkovací automaty nebo dopravní značení.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Jaroslav Sýbek

A v pondělí zastupitelé schválili dalších dvacet milionů korun na centrální informační systém, který zastřeší nové lokality i dříve zpoplatněné centrum města. Moderní počítačové vybavení má sloužit podle vedení města třeba k navádění na volná parkoviště nebo k placení parkovného přes mobil.



Opoziční zastupitelka Eliška Richterová se ale pozastavila nad tím, jestli se jedná o smysluplně vynaložené peníze.



„Parkovací systém bude navádět přespolní řidiče na volná místa. A pro obyvatele Pražského předměstí se situace zlepší,“ tvrdí českobudějovická radnice o změnách, které chce zavést od září v prostoru mezi centrem, Nádražní a Strakonickou ulicí. „Vydáme miliony korun a dozvíme se, že ve městě není kde parkovat,“ daly by se zestručnit námitky některých zastupitelů, které zazněly při jednání o nové investici.



V pondělí českobudějovičtí zastupitelé schválili 20 milionů korun na Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Českých Budějovicích. Podle náměstka primátora Petra Holického by se mělo vydat osm až deset milionů korun například na počítačový systém, který bude hlídat parkování ve městě, navádět řidiče na volná místa a umožní nejen placení pomocí klasických lístků ale i mobilem. Městská policie pak bude mít možnost kontrolovat zaplacené parkování třeba pouhým přečtením značky ve speciálním zařízení. Správa systému má po dobu deseti let stát zhruba jeden milion korun ročně.



Zastupitelka Eliška Richterová se ale pozastavila nad tím, že minulý rok se schvalovalo dvacet milionů korun a teď dalších dvacet milionů. „Předpokládala jsem, že ta částka schválení v prosinci je konečná,“ podivila se Eliška Richterová a vzápětí se dotázala, jestli vedení radnice vůbec ví, kolik všechny zamýšlené změny v systému parkování budou stát.



Podle náměstka primátora Petra Holického ale vloni schválené peníze jsou jen na rozšíření systému placeného stání na Pražské předměstí. Odsouhlasená částka půjde na centrální informační systém pro celé město. Od zastupitele Jana Pikouse ale zazněly další pochybnosti o nákladné novince. „Systém nám řekne, kde je volno. Víme, že nikde,“ naznačil Jan Pikous, že řešení problému s parkováním nemusí být tak snadné. Náměstek primátora František Konečný ale podle vzoru Prahy očekává, že se na Pražském předměstí po zavedení nových zón od září uvolní dvacet až třicet procent míst.



Zastupitelé v pondělí jednali třeba i o kulturních příspěvcích a schválili 800 000 korun na festival Vltava žije nebo 300 000 korun na Budějovický majáles.