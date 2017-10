Problémový kruháč: Narazí hlavně ti, co jezdí popaměti

České Budějovice - Překvapení čekalo na řidiče, kteří jezdí přes kruhový objezd na Okružní. Změna značení, ze kterého vyplývá i změna přednosti v jízdě, způsobila zejména v prvních dnech řadu drobných dopravních nehod.

Změna provozu na kruhovém objezdu na Okružní zaskočila především ty, kteří tudy projíždějí pravidelně, a mají tak cestu zautomatizovanou. Od minulého pondělí tady přibylo vodorovné dopravní značení – bílé značky na asfaltu – které kruhovou křižovatkou provází. Řidiči, kteří zde jeli popaměti, mohli novinky na trase přehlédnout, což si zejména v prvním dni vyžádalo pár drobných nehod. Po prvotních zkušenostech tak na nájezdech na kruháč přibyly značky, které na změnu upozorňují. Od té doby už nehod ubylo. I tak ale stále mnozí tápou, jak objezdu projet. O nebezpečné situace tak tady není nouze.



Podle mluvčího policie Jiřího Matznera je podstatné, aby si řidiči uvědomili, že se kruhový objezd, změnil z dvoupruhového na jednopruhový. „Ve směru od Pražské třídy už tak není průjezdný pruh, pruh ze směru z Lišova směrem k Pražské ulici zde ale zůstal. Ten, kdo jede od Lišova na Pražskou třídu, nedává přednost. Ten, kdo naopak jede do centra, musí dát přednost těm, co po kruhovém objezdu projíždějí,“ shrnul Jiří Matzner nová pravidla.



ZMĚNA PŘEDNOSTI VYŽADUJE POHOTOVOST

Problémy tak mohou v současné době mít hlavně ti, co jedou třeba z Borku a chtějí jet na Rudolfovskou třídu – z jejich pohledu vyjíždějí na druhém sjezdu. Aby mohli odbočit vpravo ven z kruháče, musejí přibrzdit a dát zprava přednost autům, která už jsou na kruhovém objezdu ve vedlejším, vnějším pruhu. Tato dopravní situace vyžaduje pozornost a pohotovost. Obzvláště v dopravních špičkách pak musí řidiči odolávat i nepříjemnému pocitu, že pří dávání přednosti autům jedoucím zprava zbrzdí dopravu. „Když jsem tam jel poprvé, tak jsem vjel do kruháče klasicky, jako vždy,“ vzpomněl řidič Roman Večera. „Až když už jsem byl v křižovatce, všiml jsem si, že je to jinak. Že jsem podle nového značení měl dát přednost. Naštěstí nikdo nejel a nic se tak nestalo. Chybělo tam upozornění na změnu,“ popsal svou zkušenost Roman Večera.



„BÝVAL TO NEJLEPŠÍ KRUHÁČ V REPUBLICE“

Zvykat si na nová pravidla musel třeba Petr Dvořák, učitel Profiautoškoly ÚAMK. „Ti, co přijedou od nové dálnice, to mají v pohodě. Zůstanou v pravém pruhu, přednost dávat nemusí, jen při výjezdu dají blinkr. Nejhorší situace nastává pro ty, co chtějí pokračovat po Okružní, a musí tak přejíždět dva pruhy. Už se nám u zkoušky dokonce stalo, že jsme na kruhovém objezdu jeli ještě jedno kolečko, abychom vůbec mohli bezpečně vyjet,“ podělil se Petr Dvořák o své zkušenosti s tím, že najít mezi dvěma pruhy mezeru na projetí, je s žáky autoškoly v podstatě nemožné. „Do té chvíle, než ho změnili, tak to byl nejlepší kruhový objezd v republice. Krásně se na něj najíždělo. Když už ale někdo svedl dálnici do města, tak ji musí preferovat. Jak jinak to udělat,“ dodal.