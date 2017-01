Prokleté dluhy: zbankrotovalo už 100 tisíc lidí. Vykoupení je čeká po pěti letec

Česko, Jižní Čechy - Pět let živořit s „nezabavitelnou částkou", která se v závislosti na výši výplaty pohybuje kolem deseti tisíc korun měsíčně. Ostatní vydělané peníze odevzdávat.

Osobní bankroty v Česku. Foto: Deník

A doufat, že tyto prostředky vystačí na splacení alespoň třiceti procent bezhlavě nabraných půjček.

Podobné dluhové „nevolnictví" okusilo už 109 tisíc Čechů, kterým soudy povolily vyhlásit osobní bankrot.

PÁD DO DLUHOVÉ PASTI

Češi mají napůjčovány skoro dva biliony korun. Jen loni si nabrali nové úvěry za pět set miliard. Nějakou formu dluhu tak mají tři miliony lidí.

Nemalá část je nezvládá splácet, v posledních letech je ročně vyhlášeno zhruba tři čtvrtě milionu exekucí.

Na začátku cesty do dluhové pasti jsou často nerozumné půjčky: na dovolené či zbytné spotřební zboží, jako je nový mobil.

Lidé si navíc při podpisu smlouvy nedokážou představit potenciální rizika.

„Ztráta zaměstnání, nečekaný finanční výdaj či nečekaná událost jako nemoc bývají častou příčinou začátku dluhové spirály," říká Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni.

KRAJŠTÍ BANKROTÁŘI

Pokud nezvládají závazky splácet, mohou požádat o osobní bankrot.

V něm za posledních devět let, kdy insolvenční soudy takzvaná oddlužení povolují, končili lidé především na Ostravsku (skoro 15 tisíc případů), nejméně na Vysočině (2,6 tisíce), vyplývá z údajů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V přepočtu na počet obyvatel je nejhorší situace na Karlovarsku, nejlepší opět na Vysočině a v Praze.

„V roce 2016 připadalo na 10 tisíc obyvatel České republiky 15,3 osobního bankrotu," komentuje to Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Celkem loni zbankrotovalo 16 tisíc lidí. Počet případů v posledních letech klesá. Je to dobrá zpráva?

SPÁSA ZVANÁ ODDLUŽENÍ

Paradoxně ti lidé, kteří absolvují pět let finančního „nevolnictví", patří mezi předluženými k těm šťastnějším. Po vybřednutí z osobního bankrotu mohou opět začít normálně žít.

Ti, kteří na soudem posvěcené oddlužení nedosáhnou, totiž končí ve věčném dluhovém „otroctví".

„Jejich situace se dále zhoršuje, čerpají lichvářské půjčky, u nichž v případě nesplácení přichází brutální násilí," podotýká Hůle.

Ministerstvo spravedlnosti nyní připravilo nová pravidla, která by osobní bankrot umožnila více lidem.

„Projednání příslušné novely insolvenčního zákona na vládě očekáváme již počátkem února," řekl Deníku Jakub Říman z tiskového odboru resortu. Věří, že zákon by mohl být schválen do podzimních parlamentních voleb.

AŽ SEDM LET

Co chce ministerstvo změnit? Zmizí především podmínka, že člověk toužící po oddlužení musí být schopen splatit alespoň třetinu dluhů.

Nově by bylo oddlužení „trojrychlostní".

Kdo zvládne splatit polovinu dluhů, byl by v bankrotu tři roky, kdo 30 procent, tak nynějších pět let.

Tomu, kdo by nezvládl uhradit ani třetinu, by soud mohl povolit oddlužení. Za nezabavitelnou částku by ale musel žít sedm let.

Zatímco organizace pomáhající dlužníkům návrh vítají, věřitelé protestují. Dle nich budou nová pravidla signálem pro dlužníky, že už nemusejí splácet vůbec.

Láska prý člověka obohacuje, ale Honzu připravila o všechno

Jižní Čechy - Na otázku, co je příčinou nezvládnutelného zadlužení, se dá odpovědět, že lidská blbost. Obecně to tvrdí advokáti, insolventní správci, pracovníci poraden. Lidé se často chovají jako pštrosi, jen místo do písku strkají hlavu do oprátky dluhové spirály. Problémy s dluhy neřeší v počátku, až když neví kudy kam. Vyhlášení osobního bankrotu je možností, o niž v roce 2015 požádalo v Jihočeském kraji 1966 občanů a vloni o 50 méně. Zatímco předloni soud nevyhověl 174 žadatelům, o rok později pouze 34. V jižních Čechách se počet osobních bankrotů meziročně navýšil o 6 %, což představuje druhou příčkuv republice.

ZA DOBROTU CIZÍ DLUHY

Mnohdy se člověk dostane do svízelné situace kvůli snaze někomu pomoci. Pětatřicetiletá žena z Českobudějovicka potkala velkou lásku. Věřila na šťastný osud, neboť i obě děti si jejího přítele oblíbily. Ale ukázalo se, že mužný Pavel má problematické hobby a zadlužil se ještě dřív, než se seznámili. Jana mu chtěla pomoci, ukázat mu, jak ho miluje. Zvolila však nepravý způsob. Sjednala si půjčku, aby milému ulehčila. A ne jednou. Nezodpovědnému druhovi se ulevilo, začal mít roupy a padal do dalších a dalších dluhů. Za čas se místo vděčnosti a sekání dobroty s Janou rozešel. Odešel, ale jeho dluhy s ní zůstaly. Po čase už nebyla schopná každý měsíc dostát závazku, který si upletla místo Pavla. Když se dozvěděla o osobním bankrotu, navštívila českobudějovickou poradnu Eva, kde jí poradili. Pomocí kalkulačky oddlužení sečetli „její" dluhy z několika půjček as porovnáním výdělku zjistili, že bude schopná během pěti let splatit minimálně 30 % dlužné částky. I když to nemá lehké, je odhodlána vydržet. A průvodce svým životem bude měřit jiným metrem.

PROZŘEL PO VYŽDÍMÁNÍ

Honzův příběh je jiný. Spokojené manželství se třemi dětmi, spřízněná duše manželky, společné koníčky, souhra ve všech oblastech rodinného života. Milá dvojice, vlastně pětice, kterou si mnozí předkládali jako zářný příklad. Žena by za Honzovu věrnost dala ruku do vařícího olova. Pár let by jí skutečně újma nehrozila. Ale po povýšení v práci začal manžel leckdy s kolegyní jezdit na služební cesty, při nichž slovo dalo slovo, pohled se vpil do pohledu a neskončilo jen u toho. Pokud se scházeli u ní, aby vše zůstalo v tajnosti, stačila malá pozornost, která jí zvedla náladu. Za pár týdnů chtěla již větší vzrušení. Večeře v dobrých podnicích co nejdále od bydliště. Výlety, dary, přímořské dovolené. To se už nedalo zvládat, aniž by si manželka nevšimla i ztenčujícího se bankovního účtu. Protože úvěry se nabízejí na každém rohu, Honza si půjčoval a půjčoval. Přímou úměrou mu milá pouštěla žilou. A hodná, trpělivá manželka se s ním rozvedla. Zůstal bez dětí, bez bytu, leč s milionovým dluhem. Když si to vše uvědomil a začal se hroutit, kráska ho vykopla. Kvůli intenzivní snaze utopit smutek v alkoholu přišel i o práci a motal se na ulici. Naštěstí ho kamarádi správně nasměrovali. S pomocí psychologa přestal pít a začal svůj osud řešit. I on měl štěstí, jak to sám nazval, že jeho žádosti o oddlužení soud vyhověl.