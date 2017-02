Protikuřácký zákon bude katem některých hospodských

Českobudějovicko – Ještě tomu není tak dávno, co se nejen provozovatelé obecních hospod museli vyrovnat se zavedením elektronické evidence tržeb (EET)a už je tu nařízení nové.

Od posledního květnového dne začne totiž v České republice platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací a dalších zařízeních.

„My máme v současné době část restaurace kuřáckou a část nekuřáckou," vysvětloval René Kaska, majitel a provozovatel Krčmy v Municích, jak to u nich momentálně funguje. Doplnil, že zapálit si tu lidé nemohou do dvou hodin odpoledne a pak také v době večeří od šesti do osmi hodin. „Zákazníci si to nepřeji," poukázal na jednoduchý důvod toho, proč se tu nekouří, majitel restaurace stojící na návsi v Municích. Dáno je to dle jeho slov ale tím, jaký hosté sem chodí.

„V pohostinství dělám už několik let a ti lidé vás naučí, co chtějí. Když tu budu mít Když tu budu mít zakouřeno, přijdu o lidi," řekl majitel restaurace, kterou díky své poloze nedaleko Hluboké nad Vltavou navštěvují rodiče s dětmi a v turistické sezoně i cyklisté. Že by jej tak nový zákon připravil o štamgasty, si nemyslí. Problém by podle něj ale mohly mít hospody, kde ten sortiment není tak bohatý.

„Sem maminky s dětmi na utopence nebo klobásu asi nepůjdou. Takové hospody jsou otevřené jen několik dní v týdnu, chlapi si sem jdou sednout a popovídat. Dají si pár piv, chleba se sádlem a přitom dostanou chuť na cigáro. Pro tyto hospody bude protikuřácký zákon likvidační. Jim bych tak dal tu výjimku," řekl René Kaska.

Se snížením tržeb počítá Pavel Mathia, jeden z provozovatelů restaurace U Kaštanu na Včelné. „Většina našich zákazníků jsou kuřáci. Jestli budou chodit, až začne platit protikuřácký zákon, teprve uvidíme," řekl provozovatel restaurace na Včelné. Celoplošný zákaz kouření se mu ale příliš nezamlouvá. „Myslím, že by si to měl každý provozovatel restaurace rozhodnout sám," dodal na závěr Pavel Mathia.

Cigarety NE, vodní dýmky ANO

V polovině února podepsal prezident České republiky Miloš Zeman takzvaný protikuřácký zákon. Od 31. května letošního roku tak bude platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, kaváren, divadel, kin, koncertních a výstavních síních. Kuřárny ale budou moci i nadále být v nákupních centrech a na letištích. Norma má rovněž zavést zákaz kouření na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech. Tyto cigarety budou ale naopak povoleny v zoologických zahradách, kavárnách, barech i restauracích. Výjimku budou mít i vodní dýmky. Nový zákon rovněž zakazuje prodej cigaret v automatech, pokud nezle vyloučit jejich zakoupení osobami mladšími 18 let.