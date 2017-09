Přou se o cenu za název Budvar aréna

České Budějovice – Měsíc a půl zbývá do konce smlouvy Města České Budějovice a národního podniku Budějovický Budvar, jehož jméno je 15 let spojeno s hokejovou halou. Pivovar již projevil vážný zájem o prodloužení současné smlouvy. Město jako vlastník haly hodlá právo na její název poskytnout za více peněz. Jednání budou pokračovat.

Nejbližší týdny ukáží, zda se Město České Budějovice a Budějovický Budvar dohodnou na ceně za právo na název Budvar aréna.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Pomohli hokeji Budějovický Budvar podporuje hokej ve městě 24 let. Za tu dobu do něj podle odhadů vložil 120 – 150 milionů korun. Pomohl též zachránit hokej po převodu extraligové licence do Hradce Králové v roce 2013.



Na straně pivovaru panují obavy, protože se měli objevit další zájemci o název arény. Jako např. konkurenční Pivovar Samson americkobrazilské korporace Anheuser Busch InBev. S jeho majitelem vede Budějovický Budvar již od roku 1907 soudní spory o značku Bud-weiser. Úspěšný byl asi v 70 % případů, několik desítek sporů se dále řeší.



Zájem Samsona potvrdil v úterý primátor Jiří Svoboda (ANO), stejně tak požadavek na zvýšení současné částky. Podle smlouvy platné do konce října Budvar městu platí ročně dva miliony korun. „Provedli jsme průzkum, za kolik se názvy prodávají,“ uvedl primátor. „Dospěli jsme k závěru, že částka platná řadu let je nízká. Předpokládáme, že bychom mohli dostat více.“

Ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák komentuje: „Chápeme, že radnice chce získat maximum, ale naše představy se zatím rozcházejí. V principu ne-jsme proti zvýšení částky za jméno arény. Radnice ale musí vzít v úvahu to, že do podpory českobudějovického hokeje dáváme každý rok celkově několikanásobně vyšší částku. Výsledná suma tak odpovídá reklamním přínosům z druhé nejvyšší soutěže a nemůžeme ji příliš zásadním způsobem navyšovat.“ V důsledku by to prý mohlo znamenat, že vyšší cena za název arény povede k adekvátnímu snížení přímé podpory, kterou nyní dostává hokejový klub. „Věřím, že oběma stranám jde primárně o zajištění optimálních podmínek pro hokejový klub a že se nakonec dohodneme,“ soudí ředitel dlouhodobě ziskového pivovaru, jenž chystá výrazné rozšiřování výroby.