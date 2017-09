Prvňáček jde do školy. Rodiče mu přejí hlavně dobrou učitelku

České Budějovice - Šestiletý Míša Fiala se do školy moc těší. Už má připravenou aktovku, krabičku na svačinu a penál s tužkami a fixami.

Míša jde do „Baarovky“, kam chodila i maminka.Foto: Deník / Anna Zemanová

Co ale řeší jeho maminka a tatínek? Jejich kluk jde do školy! Čeho se ojí a na co s těší?

Maminka Vendula Fialová říká, že hlavním předmětem debaty s ostatními maminkami prvňáčků je třídní učitelka: „Přejeme si, aby v té třídě byl hlavně dobrý kolektiv. A paní učitelka je k tomu musí vést.“ Sám od sebe se prý nevytvoří. „Já osobně bych byla moc ráda, aby ty naše děti škola nevedla ke smýšlení, že kdo nemá značkové tričko, je outsider,“ říká 26 letá maminka.



Míša Fiala jde do „Baarovky“ do třídy 1. A. a rodiče jsou ze školy i paní učitelky nadšení. „Na dni otevřených dveří jsme mluvili s paní učitelkou Sýkorovou a moc se nám líbila. Škola má i nové hřiště a moderně vybavené učebny,“ chválí tatínek Tomáš Fiala.

PŘIJÍMAT VŠECHNY

V Míšově třídě bude i chlapeček s asistentkou. Maminka je ráda, že její špunt bude vědět, že existují i děti, které jsou trošku jiné: „Když byl ve školce, jeden kluk s autismem mu zbořil věž z kostiček. Míša si nejdříve stěžoval, ale já jsem mu to vysvětlila.“ Když se to stalo podruhé, Míša Fiala prý řekl: „Ondrášek mi udělal tohle a tohle, ale já se na něj nezlobím.“ Maminka chce, aby se to učil dál. Aby přijímal všechny děti a nebyl na ně ošklivý.



A na co se Vendula Fialová nejvíce těší? „Upřímně? Nejvíc se těším, až mi to dopoledne ubude jedno dítě. Kór teď po prázdninách,“ směje se maminka, která je doma na mateřské se dvouletou Eliškou.

S Míšou se už prý nějakou dobu učí novému řádu: „Školní režim, dřív vstávat. A aby věděl, že je to povinnost.“ Už prý umí poznat číslice, velká písmena a sem tam pomaloučku přečíst slovo.

Manželé Fialovi přemýšlí, že by Míšovi koupili chytré hodinky: „Nechceme, aby do školy nosil mobil. A ty hodinky se nám zdají jako dobrý nápad. Bude nám moci kdykoli zavolat.“ Navíc je prý výhoda, že hodinky mají GPS, a budou ho tak moci kontrolovat. Do školy to Míša Fiala bude mít sice kousek, ale jistota je jistota. „Alespoň bychom byli klidní,“ říkají manželé.



Jak to bude s úkoly? „Kdo s ním bude dělat úkoly, ještě nevíme, ale tu první třídu snad zvládneme,“ směje se opět Vendula Fialová.