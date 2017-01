První nádražní budovy se dočkají oprav

Jižní Čechy - Do oprav fasád, střech či výměny dveří a oken na 161 nádražních budovách v republice se pustila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Nevyhne se ani jihu Čech. Jako první přichází na řadu strážní budova v Chýnově.

Českobudějovické vlakové nádraží.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Nyní jde spíše o drobnější zásahy, v plánu jsou ale i komplexní rekonstrukce," říká mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Jako sůl potřebuje takový zásah nádražní budova z roku 1908 v Českých Budějovicích. Tu ovšem čeká důkladná rekonstrukce za 150 milionů korun, která se teprve plánuje.

Budějovické nádraží se snad letos dočká projektu úprav

Jasnější obrysy začíná dostávat plánovaná rekonstrukce českobudějovického nádraží. Tu by Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) coby nový majitel ráda zahájila v nejbližších letech.

Už letos by mohl být hotový projekt. Jak již dříve nastínil mluvčí SŽDC Marek Illiaš, v prvním čtvrtletí roku 2018 by mohl být vybrán zhotovitel oprav. „Samotná realizace stavby by za optimálních podmínek mohla být zahájena v letech 2018 až 2020," odhadl.

Nádraží by pak mělo nabídnout cestujícím komfort srovnatelný s okolním světem, některé prostory by mohly najít i ekonomické využití.

Změny bezesporu ocení cestující. Čerstvou zkušenost z českobudějovického nádraží má například pětaosmdesátiletý Jan Mihola z Českého Těšína. „Jezdím do Budějovic k dceři a vadí mi, že po zakoupení jízdenky si není poblíž pokladen kam sednout, než vyjdu na peron. Je škoda, že tak pěkná budova je zvenčí v takovém bídném stavu. Město je hezké, ale nádraží to kazí," myslí si.

To by mohlo být brzy minulostí. Pomocnou ruku v přípravné fázi oprav nabídla i českobudějovická radnice. „Jsme v kontaktu s ředitelem Správy železniční dopravní cesty, máme za sebou již dvě jednání, koncem ledna bychom již mohli mluvit o konkrétních záležitostech," nastínil náměstek primátora František Konečný.

Město by rádo do chystaných plánů promítlo své představy. „Po vzájemné dohodě připravujeme podklady pro řešení prostoru v okolí nádraží," naznačuje František Konečný. V budoucnu by tu tak mohlo vzniknout například bezpečné místo pro parkování kol.

Jak se navíc ukázalo v uplynulých týdnech, po zásadních dopravních změnách v přilehlých ulicích mívají řidiči problém s krátkodobým parkováním u nádražní budovy. Místa vyhrazená pro ty, kdo jenom přivážejí a odvážejí cestující, totiž často blokují výlukové autobusy. „Problém má řešení, s místními zástupci Českých drah jsme se dohodli, že v případě výluk uvolní několik parkovacích míst hned za tímto úsekem. Vstříc nám vyšli i trvalým uvolněním dvou parkovacích míst pro invalidy u vchodu do nádražní budovy," vysvětluje František Konečný.

Změn se dočkají také cestující na dalších nádražích v Jihočeském kraji. Například v Chýnově opravy začínají demontáží a ekologickou likvidací stávajících eternitových šablon z původní střechy. V rámci opravy dostane budova i nové hromosvody, okapové žlaby a svody, které budou napojeny do dešťové kanalizace. Předpokládané náklady jsou 1,1 milionu korun.

Budova slouží cestujícím přes sto letVýpravní budova vlakového nádraží v Českých Budějovicích byla uvedena do provozu v roce 1908. Poslední rozsáhlé úpravy se tu prováděly v roce 2002. Další opravy byly spíše nouzové, nedokázaly zastavit chátrání fasády ani postupný úpadek vnitřních prostor.