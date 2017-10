První zájemci žádali v pondělí o parkovací povolení

České Budějovice – První obyvatelé českobudějovického Pražského předměstí v pondělí požádali o oprávnění, parkovat u svých domů. Stejně tak podnikatelé. Od 1. listopadu se totiž v krajském městě rozšíří zóny s placeným stáním na komunikacích.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Jaroslav Sýbek

A změny se budou týkat celého města. V budoucnu totiž dosavadní papírové doklady – parkovací lístky či celoroční karty, nahradí pouhá evidence vozidla do elektronického systému. Spravovat jej bude dopravní podnik. Podle Viktora Lavičky, tiskového mluvčího dopravního podniku, se v pondělí občané přicházeli spíše informovat, případně si vyzvedávali formuláře. Na přepážce v IGY centru už ale v pondělí dopoledne přijali i dva vyplněné formuláře.



Především na podání prostřednictvím internetu spoléhají českobudějovická radnice a dopravní podnik, pokud se týká žádostí o budoucí parkování na Pražském předměstí. Podle tiskového mluvčího dopravního podniku Viktora Lavičky lze následně přes internet i zaplatit. „Dnes je to nejjednodušší a nejpohodlnější forma,“ zdůrazňuje Viktor Lavička.



Zájemcům jsou ale k dispozici i tři místa, kde se mohou osobně zeptat na podrobnosti nebo si vyzvednout příslušné formuláře. Na přepážku dopravního podniku v IGY centru přišla v pondělí například Květa Vaňková z ulice Fráni Šrámka. I přesto, že se zřízením nových parkovacích zón nesouhlasí. „Museli by je udělat i na Máji nebo na Vltavě a jinde ve městě. Proč jen u nás,“ říká Květa Vaňková s tím, že podle jejího názoru nejde o skutečné řešení problémů s parkováním, ale jen snahu zpoplatnit část obyvatel města. Ani zavedení nového systému není přitom podle jejích zkušeností ideální.



„Byla jsem v létě pro papíry na magistrátě a řekli, že mám přijít v září. Slíbili, že nás obešlou dopisem. Nic nepřišlo. A teď jsem se z médií dozvěděla, že od listopadu máme platit. Tak jsem se dnes vydala pro papíry,“ uvedla Květa Vaňková.



Nejasnosti v pondělí provázely i samotné spuštění systému registrací. Například na radnici se příslušní zaměstnanci školili teprve v pondělí dopoledne a na webu se dokonce ještě během dne upřesňovalo, kde se budou na radnici podávat informace… Podle Viktora Lavičky však byli školeni zaměstnanci magistrátu v pondělí po předchozí domluvě. Zaměstnanci dopravního podniku, kteří budou agendu zpracovávat, se s novým systémem seznámili už v pátek.



Na předměstí budou obyvatelé za parkování platit 400 nebo 500 korun podle přesného místa bydliště. Ceníky najdou zájemci třeba na webové adrese parkovanicb.cz



Více míst pro parkování obyvatel nebo místních podnikatelů má na českobudějovickém Pražském předměstí přinést zavedení zón s placeným stáním. Ne všichni obyvatelé předměstí ale s takovým názorem souhlasí. Novinka se týká oblasti mezi ulicemi Na Sadech, Rudolfovskou, Nádražní a Pražskou třídou. Platit bude od 1. listopadu. Bližší informace lze získat na webové adrese parkovanicb.cz nebo na následujících místech:



- centrum IGY, pracoviště Dopravního podniku města České Budějovice (DPMČB), provozní doba Po – Ne, 9 – 21 hod.;



- Městské informační centrum v budově radnice vchod č. 3

nám. Př. Otakara II. č. 1/1, provozní doba: Po, St 8 – 17, Út, Čt 7 – 15, PÁ 7 – 14.30 hod.;

- centrum Mercury, stávající kancelář DPMČB, provozní doba: Po – Pá 6 -19, So 8 – 12 hod.