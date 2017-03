Ptačí chřipka ochromila na jihu Čech jedenáct chovů

Jižní Čechy – O desetitisíce kachen a slepic přišli jihočeští chovatelé kvůli letošní epidemii ptačí chřipky. Nemoc v kraji pronikla celkem do jedenácti chovů, nevyhnula se kurníkům s několika málo ptáky na venkovských dvorcích ani velkým komerčním chovům.

Smutný den pro chov kachen společnosti Blatenská rybaFoto: Deník / Radka Doležalová

Všechna hejna, v nichž někteří jedinci prokazatelně uhynuli na ptačí chřipku, musela být bez výjimky utracena. Dobrou zprávou je, že riziko nákazy postupně mizí.

Potvrzuje to ředitel Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj František Kouba. „Přestože poměrně nedávno byla potvrzena nová ohniska na Karlovarsku a Ostravsku, nákaza z evropské populace ptáků postupně mizí. Na jihu Čech jsme již v deseti pásmech zrušili všechna preventivní opatření, v platnosti zůstává pouze pásmo dozoru v okolí Dačic, i to by mělo být 31. března zrušeno," naznačuje.



Epidemie podle Františka Kouby trvala dva měsíce. „Šířila se mezi volně žijícím ptactvem, ale bohužel zasáhla i chovy," shrnuje neveselou bilanci letošního roku.



Vyšetření uhynulých ptáků potvrdila nákazu vysoce patogenní ptačí chřipkou typu H5N8. Ten není na rozdíl od typu, který se šířil před deseti lety, přenosný na člověka. Opatrnost je ale na místě i v současnosti, není vyloučeno, že virus může zmutovat," doplňuje František Kouba.

Nákaza ptactva v jihočeských chovechChotčiny - 12. 1 – 20. 2

Libějovice - 16. 1 – 20. 2

Sedlečko u Soběslavi - 18. 1. – 3. 3.

Blatná - 25. 1. – 10. 3.

Ledenice - 31. 1. – 12. 3.

Vlachovo Březí - 31.1. – 11. 3.

Blatná - 5. 2. – 11. 3.

Horní Lhota - 6. 2. – 13. 3.

Žofina Huť – Nová Ves n. Lužnicí - 8. 2. – 16. 3.

Volyně - 13. 2. – 18. 3.

Dačice - 22. 2. – 31. 3.

Data vyjadřují období od potvrzení nákazy do ukončení všech preventivních opatření.

Odborníci letos v kraji potvrdili ptačí chřipku i u 14 uhynulých volně žijících ptáků, šlo o 9 labutí, 4 kachny a 1 volavku.