Rajčata si na sluníčku libují, jabloně trápí sucho

Českobudějovicko - Počasí letos ukazuje zahrádkářům dvojí tvář. Prospívá, ale i škodí.

Milan Syrovátka z Českých Budějovic ukazuje svou letošní úrodu rajčat.Foto: Deník/Klára Skálová

Zelenině se letos na zahrádkách daří s ovocnými stromy je to ale horší. Sluníčka je sice dost, ale vláhy už méně. Potvrzuje to například Milan Syrovátka z Českých Budějovic. „Letos jsou rajčata venku lepší, než ve skleníku,“ říká dlouholetý zahrádkář. Hned ale připojuje, že je vidět, že stromům chybí voda.

Na vině je podle hydrometeorologa Tomáše Vlasáka z Českých Budějovic dlouhodobý deficit vláhy. Pokud se porovná, kolik vody se odpaří do vzduchu z volné hladiny, rostlin nebo půdy a kolik na druhé straně naprší, bohužel vede výpar. Do hloubky zhruba dvaceti centimetrů stihly situaci srovnat poslední deště. Ve vyšších hloubkách ale voda chybí. A proto ze stromů kvůli suchu padá ovoce.

Úroda ovoce v regionu letos nebude valná. Zahrádkáře trápí sucho, na které doplácejí stromy.

Menší úrodu než vloni čeká i Bohuslav Růžička z Trhových Svinů. „Co nezmrzlo, tak to hodně padá,“ popisuje stav jabloní a dalších ovocných stromů na své zahradě. „Nebylo toho moc a ještě to na stromech nezůstane všechno,“ dodává Bohuslav Růžička s tím, že některé deště v minulých dnech byly tak prudké, že se voda ani nestačila vsáknout do půdy. Z velké části stejně odtekla ze zahrady, aniž by stromům pomohla.

Podobné je to i na opačném konci okresu. Jana Došková z Českých Budějovic má chalupu za Týnem nad Vltavou a ovoci se letos nedaří ani tam. „Jablek bude málo, na dvě přepravky,“ odhaduje Jana Došková úrodu z desítky stromů a dodává, že kvůli suchu nebudou ani švestky. „Jen rakytníku je hodně,“ dodává Jana Došková. Deště ale stačí alespoň na to, aby naplnily sudy na vodu, sloužící k zalévání záhonů. „Na zeleninu to stačí,“ říká Milan Syrovátka z Českých Budějovic a připojuje, že slunečné počasí je na zeleninu výborné, když je čím zalévat.

Musí být ovšem k dispozici voda ze sudů či jiných zásob. Průtoky v řekách jako nejlepší ukazatel stavu povrchových vod jsou dlouhodobě podprůměrné. Vláha v půdě chybí.