Rozhlasový pan Dechovka slaví 50

České Budějovice – S cílem postoupit do extraligy a také i nadále lákat atraktivní hrou co největší počet diváků do Budvar arény, vstupují do blížící se sezony hokejisté ČEZ Motoru. První zápas dalšího ročníku WSM ligy odehrají v sobotu v Litoměřicích (17), doma se představí poprvé ve středu 13. září proti Slavii Praha (17.30).