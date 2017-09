Rudolfovy trhy pozvaly všechny generace

České Budějovice – Hokejoví fanoušci se dočkali. ČEZ Motor v sobotu vstupuje zápasem v Litoměřicích (17) do dalšího ročníku první WSM ligy. Na jeho konci by Jihočeši rádi slavili postup nejen do baráže, ale především následně až do extraligy. „Věřím, že jsme dobře připraveni,“ ujišťuje trenér Antonín Stavjaňa.