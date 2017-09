S diabetem to je vzájemná láska

České Budějovice – Den zdraví k diabetu v Metropolu přinesl v úterý užitečné poznatky hlavně těm, kteří cukrovkou zatím netrpí.

ZDRAVOTNÍ sestra v důchodu Kamila Štormová (vlevo) na úterním Dni pro zdraví naměřila zvýšený cukr Ludmile Trösterové.Foto: Deník/Jana Zuziaková

Někteří ale díky změření krevního cukru k lékaři vyrazí. „Řada diabetiků je diagnostikována náhodně z běžných laboratorních odběrů, protože příznaky diabetu se projeví, až když je glykemie hodně vysoká,“ vysvětluje lékařka diabetické ambulance Alena Váchová. Zjistí se tedy většinou dřív, než se dostaví symptomy jako žízeň, častější močení hlavně v noci, hubnutí, různé záněty, např. močové. Předejít nemoci či ji zpacifikovat pomohou poměrně jednoduché kroky: „Zásady zdravého stravování, které by měl dodržovat každý člověk, znamenají omezit jednoduché cukry, tuky, snažit se rozumně a pravidelně hýbat. Pokud má někdo obezitu či nadváhu, je nutné zhubnout. Jíst lze téměř vše, ale v přiměřeném množství,“ doporučuje Alena Váchová.

Jiřina Žďárská působí ve výboru diabetiků a s cukrovkou žije skoro 30 let. „Napřed dietka, pak zhoršení, protože jsem se bránila inzulinu. Když jsem zjistila, že mi pomáhá, říkala jsem si, jak jsem byla hloupá, že jsem s ním nezačala dříve,“ přidává svou zkušenost Jiřina Žďárská, jež cvičí, chodí na vycházky. „Když je člověk hodný na cukrovku, je ona hodná na něj. Je to vzájemná láska – když uděláte chybu, vrátí se vám.“

„Jsem poučená diabetička od roku 1971. Radím nebát se a snažit se s tím žít. Odpustit si nevhodná jídla, hýbat se a přihlásit do Svazu diabetiků, kde dostanete pokyny, jak dál,“ řekla Aneta Benčíková, předsedkyně Svazu diabetiků České Budějovice.