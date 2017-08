Sebevrahovi zachránili život policisté

České Budějovice – Skočit z 2. patra chtěl v úterý dopoledne asi 30letý muž, což svědek oznámil na lince 158. Do Kostelní ulice se bleskem sjeli policisté a specialisté zásahové jednotky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Spolu s lékařem se snažili s mužem zamčeným v bytě a ozbrojeným nožem hovořit. To se nepovedlo a hrozilo, že rozrušený muž přestane vyhrožovat svou smrtí a skutečně se zabije. Proto jeho pozornost odvedl vyjednavač zásahové jednotky a jeho kolegové násilně vnikli do bytu. Podle mluvčího policie Jiřího Matznera nebylo mužovo zadržení vůbec jednoduché. Vysílačkou se prý nesly věty typu Vyvádí opravdu jako blázen! Vzpouzí se jako kůň! „Když policisté sebevraha znehybnili, musel mu ještě lékař podat uklidňující medikamenty a v doprovodu policistů byl převezen do nemocnice na psychiatrické oddělení,“ líčil ne příliš častou událost Jiří Matzner. Je přesvědčen, že nebýt rychlého zásahu lékařů a policistů, pravděpodobně by muž svůj záměr uskutečnil.