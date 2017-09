Senioři stříleli na koš, soutěžili ve šnečích závodech

Horní Stropnice - Slavnostní nástup sportovců i rozhodčích, vztyčování vlajky nebo hořící oheň.

Tak nějak to minulý čtvrtek vypadalo v Horní Stropnici. Konaly se zde totiž Olympijské hry seniorské. Těch se účastnili zástupci sedmi jihočeských domovů pro seniory, kteří se „utkali“ v sedmi disciplínách. Žádnou rivalitu byste tady ale nezaznamenali. Spíš než o co nejlepší výsledek šlo jednoduše o to užít si krásné odpoledne.

Pomyslnou štafetu v organizaci 5. ročníku Olympijských her seniorských převzali v Domově pro seniory v Horní Stropnici a nutno říct, že se tady příprav zhostili opravdu zodpovědně. Jak řekla Eva Chaloupecká, ředitelka Domova pro seniory v Horní Stropnici, už v září loňského roku zde vytvořili tým, který si vzal celou přípravu na svá bedra. „Chtěli jsme vymyslet disciplíny, které ještě nebyly,“ prozradila ředitelka domova záměr.

Poměřit mezi sebou své síly tak trojčlenné týmy pomyslně mohly třeba v rybolovu nebo šnečích závodech. Ty vznikly v rámci aktivizační činnosti. Na seniory tady toho ale čekalo mnohem víc. V jedné z dalších disciplín odpovídali na to, v jakém sportovním odvětví závodil Imrich Bugár nebo Tomáš Dvořák, o jedno stanoviště dál zase poznávali sportovní náčiní, házeli na koš nebo vrhali koulí.

Po celé odpoledne si tu místní i návštěvníci mohli dát navíc točenou zmrzku, řízek či klobásku, nejeden pán si pak pochvaloval pivo z nedalekého pivovaru.

To už byl ale čas vyhlásit výsledky. Ceny pro vítěze si tak z Horní Stropnice odváželi senioři z Centra sociálních služeb Staroměstská, druzí skončili zástupci Domova pro seniory Hvízdal, třetí místo patřilo seniorům z Domova důchodců na Dobré Vodě. „Důležité ale není, kdo vyhrál, vítězové jsou tu všichni,“ dodala na závěr Eva Chaloupecká.