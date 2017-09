Shodli se lídři osmi stran. Ocenili, že se nemusí jen hádat

Jižní Čechy - V předvolebních debatách se zpravidla nešetří a pouští se do ostrých rozepří. Na výletě po kraji, který Deník ve středu uspořádal pro jihočeské zájemce o poslanecký mandát, ale vládla pohodová atmosféra.

Na třech zastávkách předvolební cesty autobusem, v němž nechyběli šéfredaktoři a editoři jihočeských redakcí Deníku, si zástupci osmi politikých uskupení vyslechli, co Jihočechy nejvíce pálí v oblasti dopravy a sociální péče. Na způsobech, jakými by bylo třeba tyto problémy řešit, se pravicoví i levicoví politici bez problémů shodli.

Záměr Deníku, aby se politici nehandrkovali u stolu, ale vyslechli si od lidí jejich problémy a navrhli řešení, zástupci politických uskupení ocenili. Právník a bývalý starosta Písku Ondřej Veselý (ČSSD), který je v první linii boje o poslanecký mandát nováčkem, byl rád, že se poprvé mohl naživo setkat se svými politickými soupeři. Radka Maxová (ANO) podle svých slov zajásala nad pojetím akcea navrhla, že by se jí příštěmohlo „v terénu“ účastnit více Jihočechů, potencionálních voličů. Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL)projekt označil za zajímavý nápad a ocenil nekonfliktní vzájemnou komunikaci mezi politiky. A například dvojka na kandidátce Realistů Pavel Matoušek, který na akci zastupoval lídra strany Jiřího Horeckého, jenž byl na plánované konferenci v Polsku, byl rád, že mohl Deník poznat z trochu jiné stránky.

Zákony musejí pomoci k rychlejší stavbě silnic a definovat, co je hospic

Téma: Doprava

První zastávka předvolební cesty politiků po kraji byla v Dasném. Obec na cestě z Českých Budějovic do Písku protíná silnice první třídy, po níž denně projede kolem 20 tisíc aut. Místní už několik desetiletí marně usilují o výstavbu obchvatu. Politikům to řekl místostarosta Jaroslav Michal společně se zástupcem místních občanů Václavem Radouchem, který vloni inicioval protest proti neúnosné dopravní zátěži v obci. O tom, co brání urychlení výstavby potřebných úseků silnic, nebo o podpoře dalších forem dopravy s lídry stran debatoval i expert na dopravu docent Rudolf Kampf z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Na čem se politici shodli:

- přijmout zákon o liniových stavbách, který má usnadnit přípravu dopravních staveb

- podporovat všechny typy dopravy, například s cílem, aby se náklady vozily ve větší míře po železnici, a ne kamiony

- usnadnit cestování hromadnou dopravou, například výstavbou bezplatných parkovišť u vlakových nádraží

Co na to odborník

Rudolf Kampf, Vysoká škola technická a ekonomická

„V České republice je nutné především urychlit proces přípravy staveb. Je zřejmé, že silnice se u nás staví stejně rychle jako v jiných srovnatelných zemích, ale příprava těchto staveb trvá déle. Je třeba se soustředit především na výstavbu silnic a dalších dopravních staveb, které jsou naplánované už mnoho let. Teprve pak je možné vymýšlet nové stavby.“

Téma: Hospicová péče

Je v kraji zajištěna dostatečná péče o umírající? Má smysl v jižních Čechách stavět druhý kamenný hospic? A co sociálním pracovníkům nejvíce ztěžuje práci? I na tyto otázky se snažili hledat odpovědi účastníci předvolební cesty Deníku po kraji. Jednou z jejích zastávek byla redakce Píseckého deníku. Tady s politiky debatovali starostka Písku Eva Vanžurová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek Michaela Baslerová, ředitelka Střediska sociálních služeb města Písku Marcela Průšová a sociální pracovnice domácí hospicu Athelas Daniela Nechvátalová. O hospicové péči byla řeč i později v redakci Českobudějovického deníku, kam pozvání přijaly Magda Kümmelová z Centra pomoci rodinám nevyléčitelně nemocných a pozůstalým Modrá pomněnka a vedoucí Domácího hospice sv. Veroniky v Českých Budějovicích Monika Flídrová.

Na čem se politici shodli:

- je třeba zákonem stanovit, co přesně je hospicová péče, hospic, paliativní péče (o nevyléčitelně nemocné) i terminální, tedy konečná fáze života

- nutné je vyřešit model financování hospicové péče i to, zda má patřit do resortu zdravotnictví, nebo sociálních služeb

Co na to odborník

Magda Kümmelová, centrum Modrá Pomněnka

„Je dobře, že se politici o toto téma zajímají. Problémy, které lídři stran zmínili, je třeba začít řešit. Lidí, kterých se problematika hospicové péče týká, přibývá. Je třeba také něco udělat s prestiží sociální práce. Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci v této oblasti berou často jen 15 tisíc korun čistého. Pozitivně vnímám, že se někteří politici nebrání vzniku nového lůžkového hospice v Českých Budějovicích. Ale lůžkovou a domácí formu hospicové péče nelze brát jako konkurenci, obě služby by se měly vzájemně doplňovat, aby si rodiny mohly vybrat, která forma jim a jejich umírajícímu příbuznému nejvíce vyhovuje.“