Silničáři vyrazili na ledovku už v noci

Českobudějovicko - Už v noci z pondělí na úterý vyjeli několikrát do akce silničáři na Českobudějovicku.

Mrznoucí déšť vytvořil ledový povrch v úterý ráno i na chodcích.Foto: Deník/Edwin Otta

Důvodem byla ledovka, která zasáhla region. "Všechny sypače jezdí," popsal aktuální stav v osm hodin dopoledne ředitel českobudějovického závodu Správy a údržby silnic Petr Brom. Sypače ale vyjížděly celou noc. "Poprvé jsme vyjeli v pondělí večer v sedm hodin," zmínil Petr Brom a dodal, že v akci byli silničáři například i ve tři hodiny nad ránem. Pak přišla přeháňka, která posyp překryla a k údržbě silnic se muselo vyrazit znovu.

"Všechny úseky, které se udržují, jsou s opatrností sjízdné," konstatoval k vozovkám v osm dopoledne Petr Brom, ale upozornil, že úseky, které se neudržují, sjízdné být nemusejí. Jedná se ale o komunikace označené dopravní značkou. Silničář doplnil, že padá naštěstí voda s ledovou krupicí, takže seledovka vytváří hrubší, a to usnadňuje její sjízdnost.

Ledovka samozřejmě postihla i chodce, například v Českých Budějovicích byla ranní cesta do školy, do zaměstnání či k lékaři pro mnohé skutečným dobrodružstvím. Improvizovaný tanec předvedl na kluzkém povrchu Petr Procházka, který uklouznul a po marných pohybových kreacích skončil na zadku na chodníku Rudolfovské třídy. „No, natloukl jsem si asi kostrč," zaúpěl, když se sebral, a odkulhal do práce.

A před poliklinikou Sever dokonce došlo k menší dopravní nehodě, kdy před osmou hodinou jeden z řidičů nestačil na zledovatělé vozovce včas zastavit.

K údržbě chodníků nasadila své síly hned ráno společnost FCC.

Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích jezdila v úterý ráno podle jízdních řádů. "Dopravní podnik byl na povětrnostní podmínky dobře připraven a námraza nezpůsobila v městské hromadné dopravě žádné komplikace. Všechny linky vyjely dle jízdních řádů a obsloužily všechny lokality Českých Budějovic včetně spádových obcí," uvedl za dopravní podnik Viktor Lavička, vedoucí útvaru obchodu a tiskový mluvčí.

Zhoršené jízdní podmínky nenechaly klidnými ani řidiče meziměstské autobusové dopravy. „S ledovkou jsme počítali a situaci jsme mapovali od časných hodin," uvedl ředitel GW BUS Petr Kocar, jedné z divizí společnosti ČSAD Jihotrans. „Díky silničářům, jejichž sypače jsme potkávali, došlo jen k drobným zpožděním," vděčně konstatoval Petr Kocar a dodal, že jejich autobusy mají protiskluzové zařízení. Dojeli všude, žádný spoj nemuseli nahrazovat.

„Do Českých Budějovic jsme ráno přijeli jen o dvě minuty později oproti jízdnímu řádu, to se nedá ani nazvat zpozděním," uvedla Zuzana Johnová z Kamenného Újezdu. „Když jsem vyjela, pocítila jsem náledí - tančil mi zadek auta," zhodnotila úterní situaci na silnici řidička Lenka Štefaničková z budějovického Pražského předměstí.