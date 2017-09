Silnici z Budějovic na Písek přibude další pruh

České Budějovice - Rozšíření silnice mezi Českými Budějovicemi a Pískem (I/20) začnou připravovat Jihočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD).

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Po komunikaci denně projede zhruba 12 tisíc aut. Modernizace má rozšířit silnici ze dvou na tři jízdní pruhy. Podle prvního náměstka hejtmanky Josefa Knota by práce měly začít do jednoho roku.



„Současná kapacita silnice již nevyhovuje. Po zmíněné komunikaci dojíždějí denně tisíce lidí za prací do Českých Budějovic i do Písku. Pro bezpečný a co nejplynulejší provoz je potřeba co nejdříve učinit nutné úpravy. Proto jsme minulý týden zintenzivnili jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o modernizaci tohoto úseku,“ uvedl Josef Knot.



Modernizace je důležitá i kvůli návaznosti na dálnici D4

„Úsek jsme rozdělili na pět dílčích etap. Pro trasu Písek až Pištín je již vyhotovena technická dokumentace pro uspořádání jízdních pruhů v modelu dva plus jedna, tedy z dvou jízdních pruhů budou tři, což zlepší plynulost provozu. Modernizace silnice předpokládá v co největší míře zachovat současnou trasu, jen počítá s jejím rozšířením,“ vysvětlila Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovické správy ŘSD a dodala, že zároveň běží výběrové řízení na zpracovatele zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.



Délka plánovaného modernizovaného úseku mezi Pískem a Pištínem je více než 37 kilometrů. Navazovat má ještě osmikilometrový obchvat úseku mezi Pištínem a českobudějovickou lokalitou České Vrbné. „Modernizace komunikace I/20 je velmi důležitá i proto, že navazuje na dálnici D4 vedoucí z Prahy přes Příbram. Na trase přes Písek se u Dubence již brzy otevře její další část,“ uzavřel Knot.