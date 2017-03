Silný vítr vyvracel stromy, do jednoho kmenu narazil i vlak

Praha – Jako správný kapitán vede Filip Novák (34 let) českobudějovickou hokejovou loď směrem k barážovým břehům. Ve čtvrtém semifinále play off v Praze na Slavii (4:0) byl tradičním pilířem obrany ČEZ Motoru a v šarvátce za rozhodnutého stavu neváhal jít hájit své spoluhráče, i když za to dostal trest do konce zápasu.