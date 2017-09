Skrz podlahu kina uvidíte do obchodů

České Budějovice - V novém IGY se nebudou bát zaparkovat ani sváteční řidiči.

Doby, kdy lidé za nákupy oblečení a dalších potřebných věcí vyráželi do centra krajského města, jsou už zřejmě nenávratně pryč. Modernizované IGY Centrum, které se na českobudějovické Pražské třídě zákazníkům otevře 3. listopadu, zajistí nakupujícím největší nabídku zboží na jednom místě v celých jižních Čechách.



V novém IGY se otevře 130 obchodů. Ředitel centra Michal Lojka slíbil i více možností k občerstvení. Přibude kaváren a restaurací. Řidiči přivítají nový parkovací dům umístěný za obchody v nové části IGY. „Bude v něm rovná nájezdová rampa.

Bez komplikací zde tedy zaparkují i ti, pro které vjezd do původního parkoviště nebyl komfortní,“ poznamenal Michal Lojka.

Do IGY Centra se vrátí také dětský koutek s vlastní hernou a programem. V blízkosti restaurační zóny bude k dispozici přebalovací pult pro miminka, rodiče zde budou moci dětem ohřát jídlo v mikrovlnné troubě.



V IGY vzniká také multikino – druhé, které ve městě bude provozovat řetězec CineStar. „Práce finišují,“ řekla manažerka kina Svatava Kopečková s tím, že zatím není jisté, zda se podaří vše stihnout do 3. listopadu, kdy otevírá IGY. Vestavba multikina je umístěna v prostoru, kde bývala Bazilika. Podle Svatavy Kopečkové tam bude největší sál ve městě o 340 místech a technologie Dolby Atmos. Design kina bude odlišný, než jsme zvyklí. „Zatím to vypadá na ladění barev do růžovo-fialové, k tomu modré koberce. Ve foyer vznikne zvýšená prosklená podlaha, kterou uvidíte do pasáže,“ prozradila Svatava Kopečková.