Šlo jim o život. Zachránili nejen ten svůj, ale i dalších lidí

Strakonice 19. prosince - Nadpraporčík Jakub Krygel a praporčík Dana Kramplová, vodňanští policisté, obdrželi vysoká policejní vyznamenání.

Co se asi dvěma vodňanským policistům – nadpraporčíku Jakubu Krygelovi a praporčíku Daně Kramplové – honilo hlavou to odpoledne 24. listopadu, kdy byli posláni k zásahu do jedné z vodňanských ulic? Jeli k případu, kdy agresivní muž ohrožoval nožem své okolí. Nakonec se obrátil i policejní hlídku a zastavil jej až výstřel ze zbraně Jakuba Krygela. „Vůbec nám nedal šanci, takže nakonec mi nezbylo nic jiného, než použít služební zbraň,“ vzpomíná Jakub Krygel.



Když přijeli na místo, muž, ozbrojený nožem, ohrožoval členy své rodiny. Když viděl policejní hlídku, rozběhl se přímo k ní. „Nereagoval na žádné výzvy. Rozrazil dvířka branky a zaútočil na nás. Věděli jsme, že je narkoman a že by se měl léčit,“ pokračoval Jakub Krygel. Sám byl zraněn na ruce. Musel tedy jednat a na útočníka vystřelil. Ten zraněním podlehl. „Popravdě musím říct, že vůči pachateli nemám žádné výčitky svědomí. Je mi ale líto rodiny,“ dodal Jakub Krygel.



V současné době je ještě v neschopnosti, ale brzy se vrátí ke svým pracovním povinnostem.



Jeho kolegyně Dana Kramplová je z události částečně otřesena ještě v těchto dnech. „Tohle by asi nikdo zažít nechtěl. Vybavuji si úplně všechno, co se dělo,“ uvedla. Když ale přijde řeč na agresorův útok, přemáhá ji dojetí. „Člověk tohle musí brát jako svoji práci a měl by počítat s tím, že se tohle může kdykoliv stát,“ dodala. Ihned po zneškodnění útočníka se s kolegou pustili do jeho resustitace, ale marně. Jakub Krygel pracuje u policie 22 let, Dana Kramplová osm let. Oba včera obdrželi z rukou policejního prezidenta Tomáše Tuhého vysoká policejní vyznamenání. Jakub Krygel Medaili za statečnost, Dana Kramplová Čestnou medaili policejního prezidenta.