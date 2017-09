Solnice otevře kované dveře a předvede unikátní konstrukce

České Budějovice – Unikátní dřevěné konstrukce a zajímavé archeologické nálezy si budou moci prohlédnout zájemci v sobotu ve velké solnici na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Ilustrační fotoFoto: Edwin Otta

Historický objekt se otevře dne 9. září 2017 od 9 do 17 hodin v rámci Dnů evropského dědictví. Podle Václava Študlara ze společnosti Salinum, jež solnici vlastní, bude poprvé v historii umožněna komentovaná odborná prohlídka všech čtyř pater objektu na Piaristickém náměstí.



V přízemí objektu odhalil archeologický průzkum zajímavé nálezy (staré mince, dělové koule atd.) Některé nálezy budou také v sobotu vystaveny.



Ve čtvrtém patře budovy bude instalováno profesionální osvětlení, které zvýrazní historicky nejcennější část solnice – unikátně dochovaný krov z počátku 16. století. Tento krov patří mezi čtyři nejstarší dochované krovy tohoto typu v České republice.



Každý návštěvník (starší 18 let) bude moci ochutnat jako upoutávku na budoucí využití solnice jako restaurace pivo z minipivovaru.

„Současně se bude moci zúčastnit ankety o název budoucího piva vařeného v novém pivovaru, který je budován v sousedství na rohu ulic Hroznová a Česká,“ říká Václav Študlar.



Podle Václava Študlara však za současného stavu budovy není možné realizovat prohlídku, tak jak jsou zájemci o historii a další veřejnost zvyklí v jiných památkách. „V budově po mnoha desetiletích bez údržby a před zahájením rekonstrukce není volný pohyb návštěvníků možný. V přízemí jsou odkryté archeologické sondy, povrch podlahy je nezpevněný a nerovný, schodiště neodpovídají bezpečnostním předpisům, dřevěné stropy vykazují lokální narušení a podobně,“ říká Václav Študlar.



Děti do 12 let se proto budou moci prohlídky zúčastnit pouze v doprovodu a za dozoru rodičů. Všichni návštěvníci se budou pohybovat po objektu na vlastní nebezpečí a odpovědnost. „Návštěvníci jsou po dobu prohlídky povinni dbát pokynů osob organizujících prohlídku,“ zdůrazňuje Václav Študlar.



Při Dnech evropského dědictví bude v Českých Budějovicích i jinde otevřena řada historických objektů i těch, které nejsou běžně přístupné.