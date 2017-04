Soutěžící dnes pohostí tatarákem a tiramisu

České Budějovice – Po čtyři dny už Jihočeši sledují kuchařské klání tří žen a dvou mužů z našeho regionu. Právě z jihu Čech je totiž tentokráte soutěžní pětice z pořadu televize Prima – Prostřeno!

Na vítěze přitom čeká výhra šedesát tisíc korun. Týdenní klání dnes zakončí mladší z dvojice mužů – Tomáš Pouzar z Českých Budějovic.



NA POPUD PŘÍTELKYNĚ

Pětadvacetiletý absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sice vaří rád, do soutěže se ale přihlásil až na popud své přítelkyně.

„Přítelkyně si myslí, že umím vařit, a chtěla, abych to dokázal nejen sobě, ale i ostatním. Sám bych do takové akce a medializování své osobnosti nešel,“ říká Tomáš Pouzar.



TATARÁK A TIRAMISU

Ten si pro své protihráče připravil jako předkrm tatarák ze svíčkové, dále francouzskou cibulačku, telecí líčka s bramborovým pyré, u dezertu vsadil na italskou klasiku – vanilkové tiramisu.

„Nejvíc se mi povedl tatarák. Ten byl dokonce lepší, než jsem ho kdy dřív dělal, což mě překvapilo, protože i před kamerou a ve stresu se mi povedl. Tiramisu a líčka se mi povedla naprosto standardně tak, jak je dělám. Akorát polévku jsem ve stresu před kamerami dokázal tak nějak přichytit,“ přiznal otevřeně Budějčák.

Kromě toho jej ale, stejně jako jeho spolusouputníky, čekal ještě úkol týdne, kterým byla paštika. Tu Tomáš dělal vůbec poprvé v životě. „Myslím, že jsem to zvládl docela obstojně, a určitě paštiku někdy v budoucnu zase udělám“ říká vystudovaný učitel, jehož koníčkem je nejen vaření, ale také sport nebo literatura.



TA MICHAELA

To, jestli u soupeřů obstál a domů si odnese výhru, uvidíme dnes večer. On sám to ale bere především jako zkušenost. „Byl to takový test mých schopností, a to nejen kuchařských, ale i sociálních. I když vaření bylo stresující a mnohem náročnější, než si diváci mohou myslet, nejtěžší pro mě bylo naučit se vypořádat se skupinou, obzvláště s Michaelou. Michaela uvařila slušně, což se odrazilo i na osmi bodech, které jsem jí udělil. Nikdy bych ale neklesl k tomu, abych se choval jako ona,“ poukazuje Tomáš na její takříkajíc nesportovní chování. „Výhra v soutěži by byla fajn, ale mnohem více je pro mě důležitější morální výhra, než to, abych si trochu přilepšil. Kdo výhru potřebuje tak moc, že se chová až nemorálně, tomu výhra stejně lepší život nepřinese. Kvalita našeho život je podle mě totiž určována tím, jaká jsme osobnost, a ne jednorázovou výhrou v televizní soutěži,“ uzavírá povídání mladý Jihočech.