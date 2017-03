Stará honda frčí dál. V podobě buginy

České Budějovice – Další etapa cesty do extraligy je tady. V pondělí vstoupí hokejisté ČEZ Motoru do semifinále play off první WSM ligy, ve kterém bude jejich soupeřem Slavia Praha. Úvodní duel s napětím očekávané série hrané na čtyři vítězství začíná v Budvar aréně v pondělí v 17.30.