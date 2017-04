Stávka řidičů postihne většinu spojů

Jižní Čechy - Autobusy v jižních Čechách ochromí spor o mzdy.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Avizovaná čtvrteční stávka řidičů autobusové přepravy se dotkne v jižních Čechách možná až 70 % dálkových linek. Vedení kraje počítá s tím, že stávkovat by mohli zaměstnanci čtyř firem. Jde o výši mezd.



První informace o tom, že se chystá stávka řidičů, dostalo vedení kraje ve čtvrtek večer. Podle Jana Kubíka, náměstka hejtmana, informovali krajský úřad dopravci. Jde o to, jestli řidiči v jižních Čechách dostanou přidáno podle nařízení vlády, nebo ještě něco navíc. „My, co jsme deklarovali, jsme z naší strany ochotni splnit. Podle vládního nařízení," zdůrazňuje Jan Kubík. Náměstek hejtmana ale připojuje, že v jižních Čechách mají řidiči nyní větší mzdy než v ostatních krajích.



V některých jiných regionech totiž jezdili řidiči za šestnáct tisíc korun hrubého. A tam se budou platy díky vládnímu nařízení navyšovat přibližně o šest až osm tisíc korun. V jižních Čechách však na úroveň mezd, kterou uvádí vládní nařízení, stačí přidat přibližně tři tisíce korun. A v tom je podle Jana Kubíka „zakopaný pes". Kraj chce splnit to, co uvádí vládní nařízení. Stávkující však chtějí přidat místo tří tisíc šest až osm tisíc korun, což je částka slíbená v médiích vládními představiteli. A řidiči chtějí, aby vláda a kraje podle toho navýšily peníze na dopravní obslužnost.

Linky bez spojů:Po celý čtvrtek, od první až do poslední vteřiny dne, nevyjedou na své trasy mnozí řidiči meziměstských linkových autobusů, bojují za vyšší mzdy.



Stávka podle všeho postihne většinu autobusových spojů v Jihočeském kraji. Podle Jana Kubíka avizovali stávku řidiči firem Comett plus, GW BUS, ČSAD STTRANS a ČSAD Autobusy (Busem), které mají zhruba 70% podíl na trhu. Kraj zvažuje, jak nahradit dopravu postiženou stávkou, ale moc šancí nemá. „V tomhle rozsahu to nahradit nelze," říká Jan Kubík. Třeba v táborské firmě Comett plus ale ještě včera jednalo vedení s odboráři a výsledek bude znám až dnes.



Přitom například budějovická společnost GW BUS přidala řidičům za leden a únor osm tisíc korun, protože podle předsedy představenstva Miloslava Mrkvičky očekávala, že k takovému navýšení mezd budou prostředky, podle vládních slibů. Teď musí firma řidičům peníze zase „ubrat", protože kraj uvolní finance jen v rámci vládního nařízení. Podle Miloslava Mrkvičky je ale postoj řidičů pochopitelný při pracovní době 300 hodin měsíčně.



Stávka se ale třeba nedotkne městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Ta bude jezdit v plném rozsahu.