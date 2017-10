Strážníci se postarali o mládě ježka i koně

České Budějovice - Že práce městských strážníků není jen o řešení přestupků, dokazuje první dva říjnové dny. To českobudějovičtí strážníci vyjížděli třeba ke koni, který opustil ohradu, nebo zachraňovat mládě ježka.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Věra Školková, mluvčí Městské policie v Českých Budějovicích uvedla, že k prvnímu "zvířecímu" případu vyráželi strážníci v neděli krátce po desáté hodině dopoledne, a to do ulice Antonína Janouška v Mladém. "Před vstupními dveřmi jednoho domu měla totiž pobíhat fretka. Hbité zvíře však při příjezdu strážníků uteklo," řekla více mluvčí strážníků a pokračovala: "Strážníky v té době ale již čekala další práce na Branišovské ulici. Z ohrady, která patří Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity, se vydal poznávat okolí svého příbytku kůň. Ten se při příjezdu strážníků procházel v blízkosti biologického centra. Strážníci ho odchytili a zavedli zpět do výběhu," vyprávěla Věra Školková.



K poslednímu případu strážníci vyjížděli v pondělí v podvečer vyjížděli strážníci, tentokráte do ulice Bedřicha Smetany, kde z rukou zdejší obyvatelky převzali nalezené mládě ježka. Toho následně převezli do ZOO v Hluboké nad Vltavou.