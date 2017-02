Studentské krvebraní začíná v pondělí

České Budějovice - Dne 13. února 2017 odstartuje Český červený kříž, oblastní spolek České Budějovice, spolu s partnery – Nemocnicí ČB, a.s. a organizačním týmem budějovického Majálesu – již 5. ročník úspěšného náboru mladých dárců krve s názvem „Studentské krvebraní", který skončí po volbě krále Majálesu v pátek 26. května.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

"V uplynulém roce 2016 díky této akci přibylo do registru dárců krve Transfúzního oddělení Nemocnice ČB, a.s. 210 prvodárců krve z řad studentů, za celé 4 roky trvání Krvebraní pak je jich úctyhodných 993, což je všemi zainteresovanými dobře přijato. Záštitu nad Krvebraním má i letos náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Mgr. Ivana Stráská, kraje, který dobrovolné dárcovství krve významně podporuje stejně jako město České Budějovice," uvedla ředitelka úřadu oblastního spolku ČČK Hana Vacovská.



Akce spočívá v tom, že díky její propagaci na vysokých i středních školách a transfúzních stanicích v kraji si noví dárci krve od února do května mohou po svém prvním odběru vyplnit slosovatelnou anketu, aby z nich mohli být při volbě krále Majálesu vylosováni výherci hodnotných sportovních potřeb.