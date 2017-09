Svatá Hora si žádá důstojné píšťaly. Vznikají v Borovanech

Borovany - Zcela nové varhany pro Svatou Horu u Příbrami vznikají již 10 let v Borovanech.

K tomu, aby byly důstojné tohoto svatého a v Čechách nejnavštěvovanějšího poutního místa, bylo potřeba nasbírat nemalou částku. Díky lidem ze všech končin, kteří na Svatou Horu putovali a přispěli na varhany, které by Mariánské poutní místo neznevažovaly, se mohly začít stavět. Vybralo se neuvěřitelných 15 milionů a přibližně 85 procent této částky darovali obyčejní lidé.

Stavba takto velkých varhan je v dnešní době kuriozita a vzácnost. Protože se na ně přispívá postupně, jejich výstavba trvá tak dlouho. Podle Vladimíra Šlajcha, který na nich pracuje, je nejvzácnější, že se podařilo nasbírat takové peníze. Varhany prý musí být reprezentativní. „Mohly se zařídit elektrofonické varhany za několik tisíc. Ale tudy cesta nevedla, protože by to znevážilo všechno,“ zdůrazňuje varhanář.

Podle něj je výsledek sbírky opravdu to nejzajímavější a nejcennější na celém příběhu O varhanách pro Svatou Horu. „Kvůli církevním restitucím si lidé myslí, že církev přetéká penězi. Říkají: Flanďáci se topí v miliardách. Proč bychom měli něco házet do kasičky? Ten dárcovský elán se ztratil. V tom je ta dnešní doba zvláštní,“ pochmurně vysvětluje Vladimír Šlajch, kterému se práce na varhanách často ani nezaplatí: „Musím si vydělávat i na to, abych jim vůbec mohl věnovat čas.“

Financování varhan je složité a problematické. Jedna cesta jsou granty a dotace, ze kterých se nové varhany postavit nedají. „To je spíše jen na restaurování, které funguje přesně podle stejného schématu, jako když se dostavoval Temelín. Nerozlišuje se, jestli je to umělecké dílo, nebo silnice. Výběrové řízení na nejmenší ceny. Tam nikdy není šance, aby varhany stavěla normální firma, jako jsem třeba já,“ vysvětluje Vladimír Šlajch.

Financovat varhany, které by měly být pořádné, nejde prý jinak než ze soukromých peněz: „To jsou problémy dnešních varhan. Ale vybralo se na ně i přes špatné povědomí. Proto jsou tak vzácné.“

Varhany, které budou sloužit k náročnému liturgickému provozu se sbory a vší slávou, budou hotové příští rok. „Na Vánoce ještě nezazní,“ zdůrazňuje varhanář, který je svou osobností podepsán v každém detailu tohoto díla.