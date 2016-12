Sypači jezdili celou noc

Českobudějovicko - V noci na dnešek předpovídali meteorologové na našem území náledí. A to se také potvrdilo.

Náledí. Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Otakar Zich ze Správy a údržby silnic Jihočeského kraje upřesnil, že na Českobudějovicku vyrazila dnes v noci do terénu třicítka vozidel. "Jezdíme celou noc," doplnil s tím, že se ledovka vytvářela spíše v lesních úsecích. "Teplota jde ale nahoru, odpoledne už by to tak mělo být v pořádku," dodal Otakar Zich. Podle Miroslava Doubka, krajského policejního mluvčího, nemuseli ani policisté doposud vyjíždět k žádné dopravní nehodě.