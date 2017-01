Tabule poradí, kde je místo k parkování

České Budějovice - O krok blíže systému inteligentní dopravy jsou opět České Budějovice. Radní vypsali veřejnou zakázku na projekt nových chytrých parkovišť.

Parkování v centru Českých Budějovic. Ilustrační foto.Foto: Deník/Edwin Otta

Vzniknout by měla na Senovážném náměstí a u Dynama. „Tam budou brány schopné zjistit počet volných parkovacích míst a na ně pak prostřednictvím informačních tabulí navádět přijíždějící auta," přibližuje náměstek primátora František Konečný.

To by ocenila Eva Švaříčková. „Dost často potřebuju parkovat blízko centra, najít ale volné místo, bývá někdy pořádný oříšek. Někdy se chytím až na druhém nebo až třetím parkovišti, na které vjedu. Kdyby mi nějaká cedule rovnou ukázala, kam nemá cenu zajíždět, ušetřilo by mi to spoustu času i nervů," myslí si.

Doprava ve městě zmoudří za pár let

Křižovatky, které umí samy rozředit kolony, chytrý systém, jenž navede auta na parkoviště s volnými místy. O takové dopravě se zatím budějovickým řidičům jenom zdá, za pár let by to ale mohla být realita.

„Za tři, čtyři roky už tyto systémy budou fungovat," je přesvědčen náměstek primátora František Konečný. Ne všichni motoristé ale sdílejí optimismus. „O inteligentních křižovatkách se v Budějovicích mluví už spoustu let, ale realita v ulicích je čím dál horší," kroutí hlavou řidič dodávky Michal Březina.

Aktuální plány radnice slibují citelné zlepšení. Koncepce, kterou schvalovalo ministerstvo dopravy, patřila podle Františka Konečného dokonce mezi ty nejlepší v republice. Problém by nemělo být čerpat ani tři sta milionů potřebných na zavedení změn.

„Začínáme zpracovávat jednotlivé části inteligentního dopravního systému, jedna z nich budou i parkoviště, kde bude možné sledovat počet volných parkovacích míst a zobrazovat tyto informace při vjezdech do města," přibližuje náměstek primátora jeden z chystaných prvků. Radní již dali zelenou také strategickým detektorům před křižovatkami. „Ty pohlídají počty aut na příjezdech do křižovatek a budou se uvolňovat ty směry, kde je největší proud aut," doplňuje František Konečný s tím, že data se budou sbíhat v řídícím a informačním centru, odkud bude možné v určitých okamžicích řídit dopravu i on-line.

Další posun v dopravních poměrech si radnice slibuje také od letošního zavedení parkovacích zón na Pražském předměstí. Ty by měly dělat rozdíly mezi těmi, kdo tu bydlí či podniká, a přespolními šoféry, kteří si tu zvykli jen bezplatně parkovat.

Drobná změna v možnostech parkování se zanedlouho dotkne Mariánského náměstí. „Tam se v současnosti při placení v automatech tvoří fronty, nově tak chceme umožnit i na tomto parkovišti zaplatit parkovné mobilním telefonem prostřednictvím aplikace SEJF," vysvětluje František Konečný. Ta již od loňského podzimu funguje na českobudějovickém náměstí.