Temelín vyrobil méně elektřiny

Jižní Čechy - Letošní květnová výroba Jaderné elektrárny Temelín 1,6 TWh vytvořila měsíční rekord. „První půlrok jsme elektrárnu provozovali plynule.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Václav Pancer

Pomohlo i posunutí začátku odstávky z konce dubna na začátek června," uvedl temelínský mluvčí Marek Sviták. Přes dobré I. pololetí celkově nedopadla podle představ energetiků. Projevily se odstávky. Na 2. bloku trvala tři měsíce, 1. blok elektřinu nevyráběl o měsíc déle. Způsobily to dodatečné práce, jež vyplynuly z kontrol úpravy rozvodů surové vody, parogenerátorů nebo práce na turbíně.

Méně elektřiny vyrobil 2. blok paradoxně i přesto, že jeho odstávka pro výměnu paliva byla kratší. Dva měsíce trvalo odladění turbíny. Výrobce upravoval vůli v systému olejového těsnění turbíny. „Jsme závislí na výrobci. Je to podobné jako mezi řidičem a autoservisem. Sledujeme kontrolky a pokud něco nevychází, reagujeme podle doporučení výrobce," řekl Marek Sviták.

Plného výkonu temelínská „dvojka" dosáhla v polovině listopadu a po Vánocích se přidal 1. blok. Nejvíce elektřiny JETE vyrobila v roce 2012, kdy dodala 15,3 TWh elektřiny. Oba bloky kryjí pětinu české spotřeby. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely 4 roky, jihočeským domácnostem by stačila na 10 let.