Toskánská polévka i špagety z ragú. Boršovští oslavili těstoviny

Boršov nad Vltavou – Spousta dobrot, koncerty nebo plavba po řece patřily k sobotním Slavnostem těstovin v Boršově nad Vltavou. Dějištěm akce v obci s dlouholetou tradicí výroby špaget, nudlí či vřeten se stal tradičně kemp Poslední štace.

Příchozí si užili dechovku Kameňáci, koncert The Greens nebo soutěž Boršovský jedlík. Děti se zabavily při divadelním představením, na lezecké stěně nebo prací s malým bagrem. Honza Krob z Fine Food Academy zájemcům připravil toskánskou rajčatovou polévku, špagety s boloňským ragú sypané parmezánem s čerstvou bazalkou nebo široké nudle s omáčkou z černých hřibů a lišek s citronovým tymiánem.



Lákadlem byly i plavby po Vltavě, o něž se postaral i boršovský starosta Jan Zeman. „Zájem je dost velký, už mám za sebou čtyři jízdy. Moc jsem se na to těšil,“ hlásil v sobotu po 15. hodině. V roli kormidelníka zvládl při cestě k železničnímu mostu a zpět i výklad o vorařích.



Odpolední návštěvnost trochu snižovala tropická teplota, o večerní účast na koncertech Abba Stars nebo Hebend ale starosta obavu neměl. „Tisíc lidí jistě přijde,“ odhadl.



Košíky z papírového pedigu na trhu nabízela Miluše Heralová z Českých Budějovic. „Je to tu perfektní. Vedru jsem čelila v řece, kde jsem si zchladila nohy. Slavnosti jsou dobře organizované, je tu všeho dost,“ zhodnotila.