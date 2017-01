Tři králové opět pomohou dobré věci

České Budějovice - Čtvrtečním tradičním příjezdem tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara na koních začíná v 16 h na náměstí krajského města Tříkrálová sbírka. Při slavnostním aktu požehná koledníkům biskup Pavel Posád, promluví čelní představitelé Městské charity České Budějovice a magistrátu. O kulturní program se do podvečera postarají pěvecký sbor Canzonetta, kejklíř Vojta Vrtek, kapela Stellou band a občerstvení zdarma.

Tříkrálová sbírka.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Tříkrálovou sbírku již po sedmnácté v celé zemi pořádá Charita Česká republika a místní charity ji organizují ve svých lokalitách. Často ve spolupráci s farnostmi, školami, skauty i různými mládežnickými organizacemi zajišťují koledníky, doprovodné akce i distribuci pokladniček. S požehnáním se koledníci vydají na cestu, při níž budou do půli ledna putovat od domu k domu a prosit o příspěvek pro potřebné. Kasičky, do kterých lidé házejí svůj dar, jsou zapečetěny na městském či obecním úřadě. Jejich otevření a sčítání příspěvků vždy přihlíží zástupce městského či obecního úřadu. Poté se peníze odešlou na centrální účet Charity ČR, kde se procentuálně rozdělí. Do regionů se vrací 65 %, dalších 15 % sbírky je určeno na podporu projektů charit v příslušné diecézi, tedy českobudějovické, kdy tyto prostředky rozděluje Diecézní charita České Budějovice. Na pomoc potřebným do zahraničí je určeno 10 %, na celostátní projekty 5 % a posledních 5 % pokrývá režii sbírky. Vloni na území krajského města přispěli občané rekordní částkou 552 181 korun.

Tříkrálovou sbírku lze podpořit i jinak, např. zasláním 30korunové dárcovské sms ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777, finančním darem na sbírkový účet Charity Česká republika 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, konstantní symbol 379 při použití složenky nebo 558 u bezhotovostního převodu.

Diecézní charita České Budějovice podpoří Poradnu Eva pro ženy a dívky v nouzi, projekty Dobrovolnického centra a Poradnu pro cizince a migranty. Městská charita ČB věnuje 75 % na podporu komplexní domácí péče a 25 % na podporu rodin, dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin a další.

Jak poznat koledníkyKoledování v rámci Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři dětští koledníci převlečení za bájné krále. Vedoucí skupiny je vždy starší 15 let. Prokazuje se dokladem totožnosti, průkazkou s pořadovým číslem shodným s číslem pokladničky, plnou mocí vystavenou Charitou ČR a potvrzenou příslušnou diecézní Charitou.