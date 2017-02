Týn hodlá prodávat své památky. Dumá, jak na to

Týn nad Vltavou – Nový odbor na radnici stále nemá vedoucího. Nesoulad názorů vede k dalšímu výběrovému řízení. A město potřebuje propagaci.Ani druhé kolo výběrového řízení na vedoucího nově zřízeného odboru školství, kultury, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu nepřineslo kýžený výsledek.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jana Klomfarová

V prvním kole se výběrové komisi zdála nejvhodnější kandidátkou pracovnice městského úřadu, ale její rozhodnutí radní zpochybnili. Dle starosty Milana Šnorka bude vypsáno nové výběrové řízení na post hlavy odboru, od něhož si město kromě jiného slibuje, že krásy Vltavotýnenska více proniknou do povědomí turistů a přivedou sem další návštěvníky. Je přesvědčen, že propagace Týna pokulhává za investicemi, které město vložilo do jeho atraktivit. „Proto chceme aktivizovat tvorbu strategie cestovního ruchu a více prodávat naše památky,“ předesílá Milan Šnoreks tím, že změny ve vedení nastanou v Městském centru kultury a vzdělávání.

"Mokrá dálnice" se otevře v dubnu- 98 km vodní cesty čeká

výletníky na lodích mezi

Českými Budějovicemi

a Orlíkem.



-Dvě plavební komory

mezi hněvkovickou přehradou a městem Týn stály 450 milionů Kč.



- Železný most v Týně nad

Vltavou musí projít rekonstrukcí a bude zvýšen kvůli podjezdu

větších lodí.



- Zahájení plavby je

v plánu 22. dubna.

SPLAVNĚNÍ VLTAVY

Týn se od dubna stane městem na „mokré dálnici“, jak lze označit Vltavu, na níž se začnou prohánět lodě mezi Českými Budějovicemi a Orlíkem. Poté, co vloni na podzim začala fungovat plavební komora na hněvkovické přehradě, která vyrovnává rozdíly hladinv nádrži a v řece pod přehradou, zbývalo dokončit ještě její menší sestru. „Plavební komora na jezuv osadě Hněvkovice je stavebně i technologicky dokončena a probíhají testy všech systémů,“ osvětlil situaci tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR Jan Bukovský. „Zároveň se dokončují úpravy koryta kolem pozměněného jezu a finální podoba břehů. Momentální komplikací jsou současné klimatické podmínky, ale nic by nemělo ohrozit naplánované otevření plavební komory.“



CO DÁL S MOSTEM

Pro větší výletní lodě je ale na cestě mezi krajským městem a Orlíkem podstatnou překážkou týnský starý železný most. „Závěrem loňského roku jsme dokončili jeho podrobný stavebně technický a historický průzkum a nyní tyto vstupy zpracovávají projektanti pro finální návrh variant řešení zvýšení mostu včetně úprav na předpolí. Tyto varianty během jara předložíme městu k definitivnímu rozhodnutí, jakou cestou úprava mostu půjde. V každém případě se z průzkumů stavu mostu ukázalo, že je v horším stavu, než jsme předpokládali. Proto jeho rekonstrukce v blízké době bude nevyhnutelná,“ shrnul osud stavby Jan Bukovský.