Týn nad Vltavou - Město Týn nad Vltavou má nového ředitele kultury. Je jím Jan Ivanega, který vyhrál druhé výběrové řízení.

Týn nad Vltavou.Foto: Deník/Jana Klomfarová

První řízení bylo zrušeno, protože vítěze nevybrali.

Jan Ivanega, který učí dějiny umění na Filozofické fakultně Jihočeské univerzity, byl externím kurátorem dvou výstav Alšovy Jihočeské galerie a krátce pracoval v neziskové organizaci, se zúčastnil až toho druhého.

Historik, který studoval také dějiny umění, by chtěl zavést lepší komunikaci mezi městem, návštěvníky kulturních akcí, provozovatelů kulturních zařízení ve městě a umělci. Týnské podzemí má podle něj veliký potenciál, stejně tak považuje za silnou stránku týnské kultury místní muzeum a galerii.

V krátké době se na místě ředitele kultury vystřídali tři jeho předchůdci. Jan Ivanega nemá pocit, že tato pozice je prokletá, a pokud je, chtěl by to prokletí zlomit. Do funkce nastupuje od 1. 3. 2017, v budoucnu plánuje stěhování do Týna nad Vltavou.