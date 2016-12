Týnská koalice je v menšině

Týn nad Vltavou -Třináctičlenná koalice přišla během roku o třetího člena a je nyní v nevýhodě. Jiří Eisenvort oznámil na posledním jednání zastupitelů, že jeho strana Nezávislí vypověděla koaliční smlouvu. „Protože nejsou plněny některé její body," odvětil Jiří Eisenvort na otázku týkající se důvodu tohoto kroku. Na místo v radě města nerezignoval.

Týn nad Vltavou, ilustrační fotoFoto: Deník

Něco podobného se událo i v loňském roce. Dva členové Strany svobodných občanů odmítli podpořit rozpočet na rok 2016. Hlavním důvodem byl nesouhlas se stavbou komunikace do průmyslové zóny, jejíž cena se blíží 100 milionům korun a bude hrazena z financí města. To mělo za následek odvolání místostarosty Ivo Machálka, který za tuto stranu kandidoval. Proto byl rozpočet na rok 2016 schválen až na mimořádné schůzi zastupitelů těsně před koncem roku.

Dnes nemá koalice dostatek hlasů k prosazení jakýchkoliv usnesení. Každé další zastupitelstvo bude o vůli opozice, zda podpoří usnesení navržené radou. „Předpokládám, že rozpočet na příští rok schválíme," řekl v pátek starosta Milan Šnorek (OSD) s tím, že očekává přislíbenou podporu opozičního partnera. Kdo to je, se ukáže 21. prosince, kdy se zastupitelé sejdou k rozpočtu. Jednoho člena mají v zastupitelstvu Tejňáci, po dvou STAN a KSČM, tři zástupce ČSSD.

„Za sebe a své kolegy mohu říct, že rozpočet, kde budou finanční prostředky na výstavbu komunikace do průmyslové zony, nepodpoříme," řekl David Slepička (ČSSD). „Pokud se koalici podaří přesvědčit další stranu ke spolupráci a získá zase nadpoloviční většinu, nebude to mít zřejmě dlouhého trvání, protože osobní animozity některých zastupitelů a radních se v posledních letech v Týně dostaly do takového stádia, že osobní nesnášenlivost je upřednostněna před spoluprací pro rozvoj města," míní David Slepička.