U Českého Vrbného se znovu staví, nakoupíte tu nábytek

České Budějovice – Čtyři poslední sezony odehrál v Kazachstánu a pokaždé se tam radoval z mistrovského titulu. Tu pátou zkušený útočník Tomáš Vak (38 let) v dresu Bejbarysu Atyrau už nedokončí, protože přišel na závěr letošního ročníku pomoci hokejistům ČEZ Motoru v boji o postup do extraligy. V sobotu by se měl představit poprvé v duelu s Ústím nad Labem (17).