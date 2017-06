U Dlouhého mostu chtějí schovat stovku aut

České Budějovice - Roky se řidiči se smutkem dívají na prázdnou vyasfaltovanou plochu u řeky Vltavy v Českých Budějovicích.

Náplavka u českobudějovického Dlouhého mostu bude sloužit jako parkoviště.Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Náplavka u Dlouhého mostu přímo vyzývá k tomu, aby byla využita jako parkoviště. Jenže město a Povodí Vltavy nemohly stále najít společnou řeč, protože se jedná o záplavové pásmo, a tak prostor sloužil autům jen výjimečně, například při výstavě Země živitelka. Podle náměstka primátora Františka Konečného by se nyní mohlo dojít ke kýžené shodě. „S Povodím Vltavy dojednáváme podmínky,“ říká František Konečný a dodává, že řidiči ale budou muset respektovat přísná omezení.

Podle Martina Kaisera, vedoucího českobudějovického závodu Povodí Vltavy má být třeba plocha přístupná jen od 6 do 18 hodin, zhruba pro sto aut. Pod dohledem závory by mohli parkovat od příštího roku řidiči u Dluhého mostu v Českých Budějovicích. Na náplavku u řeky Vltavy by je pouštěl čip. Je to jedna z variant, jak regulovat vjíždějící automobily.

Podle náměstka primátora Františka Konečného totiž budou muset řidiči respektovat velmi přísný režim, protože plocha se nachází v záplavovém území. To bylo dlouhé roky také hlavním problémem při jednáních českobudějovického magistrátu a Povodí Vltavy při snahách otevřít plochu pro pravidelné parkování. Otázkou třeba bylo, jak řešit případné škody vzniklé za povodní…

Teď se zdá, že se dohoda rýsuje. Podle Martina Kaisera, vedoucího českobudějovického závodu Povodí Vltavy, by odstavné parkoviště mohlo vzniknoutv prostoru mezi sjezdem na zpevněnou plochu a jejím jižním koncem. Povodí si ale klade přesné podmínky. Správce toku by například mohl v případě nepříznivých podmínek - při očekávaném zvýšeném průtoku, parkování omezit nebo zakázat. „Provozovatel musí v takovém případě plochu vyklidit, a to v čase maximálně do čtyř hodin od výzvy,“ upozorňuje Martin Kaiser. Město jako provozovatel by tedy muselo garantovat včasné informování řidičů nebo umístění klíčků od vozidel u obsluhy parkoviště. A zařízení parkoviště by také muselo být jako dočasné s možností urychleného odstranění.

Povodí a město dál jednají. I s přísnými podmínkami je ale pro tuto část města parkování pro stovku aut vítanou posilou.