U Piana bude méně míst k parkování

České Budějovice - Další pokuta může postihnout projekt Piana. Nové administrativní centrum vzniká na rohu Mánesovy ulice a Lidické třídy.

Vizualizace Administrativního centra Piano.Foto: Deník

A investor - Piano Business Center, už městu musel zaplatit milion korun za to, že nestihl termín kolaudace. Teď má další peníze platit za to, že pro veřejnost nevznikne parkoviště se 42 místy, ale zřejmě jen se 30. O problému jednali českobudějovičtí radní.

Podle náměstka primátora Františka Konečného by měl investor zaplatit 50 tisíc korun za každé parkovací místo, které nevznikne. Informací, že by investor měl platit pokutu, byl ale jednatel společnosti Piano Business Center Michal Záveský překvapen. Podle něj se nyní investor s městem prostě dohodl na nové variantě.

Náměstek primátora František Konečný po jednání rady města řekl, že radní schválili žádost investora o snížení počtu parkovacích míst u budovaného objektu. „Já jsem s tím nesouhlasil. Veškeré právní výklady jsou takové, že kdybychom investorovi výjimku nedali, nemusel by také vybudovat nic. Osobně bych do tohoto rizika šel, ale je to otázka názoru,“ řekl František Konečný.

Michal Záveský uznal, že původně se mělo vytvořit venkovní veřejné parkoviště pro 42 aut (v samotném Pianu bude pro klienty a nájemce velké podzemní parkoviště). Venkovní stání mělo podle radnice obyvatelům okolních domů kompenzovat místa zabraná novým objektem. „Ukázalo se ale, že se tam 42 míst nevejde,“ říká Michal Záveský s tím, že se už dlouho hledá řešení.

Problém je podle zástupce investora v tom, že město chtělo na počátku 42 míst, firmě se to nezdálo proveditelné, ale nakonec na předběžnou dohodu kývla. V územním řízení se podle Michala Záveského mělo vše upřesnit. Ale nastaly komplikace.

Kapacita 42 míst není podle Policie ČR v pořádku bezpečnostně. Krajský policejní mluvčí Jiří Matzner sdělil, že návrh řešení parkoviště pro 42 aut neplnil požadavky na zajištění bezpečného pohybu chodců.

Všechny odborné výhrady se ale naplno ukázaly až nyní, při územním řízení. Náhradní místa se přitom v lokalitě prakticky nedají najít. A částka 50 000 za jedno zmizelé místo je třeba podle náměstka primátora Petra Holického nedostatečná. „Náhrada 50 000 korun za parkovací místo v tomto případě neodpovídá jeho reálné hodnotě. A v dané lokalitě město nenajde nová místa k veřejnému parkování,“ říká Petr Holický.