Události, které tento týden čekají Jihočechy

Přerov – Do extraligy je sice pořád ještě celkem daleko, ale další postupný cíl splnili hokejisté ČEZ Motoru skutečně se ctí. Ve čtvrtfinále play off první WSM ligy vyřadili nepříjemný Přerov možná až nečekaně hladce 4:0 a mohou slavit postup do semifinále.