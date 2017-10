Ulicemi se na rekole proháněl James Bond

České Budějovice – Sobota jako každá jiná? Pro šestici lidí z týmu festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž, herce, komparzisty a kameramana ne. Brzy ráno začíná náročný den.

Kolem třiceti lidí se podílelo na natáčení filmu k 7. ročníku festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž. Ve městě natáčeli patnáct hodin.Foto: Deník/ Kamila Dufková

Natáčí totiž úvodní snímek festivalu.



Ve filmu s bondovskou tematikou nemůže chybět dobře vypadající upravený muž v obleku. Nemilosrdní režisér Milan Pleva i kameraman Jan Štumpa ho několikrát vrátí, i když si scény zkoušel nanečisto. „Vojto, teď po tobě chci, aby bylo vidět, že jsi si hned všiml toho trezoru,“ úkoluje herce Vojtěcha Novotného režisér a ředitel festivalu v jednom. Nejnáročnější scény hlavního protagonistu ale teprve čekají. Musí na rekole ujíždět ulicemi města před bandou zlosynů. Jednoho z nich má zasáhnout poté za běhu do hlavy létajícím talířem. Nejen díky tomu se natáčení dostane do tříhodinového skluzu.



Náročný úkol má také představitel padoucha, herec Luděk Šindelář z divadla U Kapličky, protivník Jamese Bonda. Kdo by to byl řekl, že udržet plachou živou kočku na klavíru, zatímco vyhrožujete do kamery, je tak těžké. Nakonec ji pro jistotu vezme do náručí a může zaznít: "Kamera?“-“Jede.“-“Zvuk?“-“Jede.“-“Klapka?“ Přiběhne slečna Bětka s klapkou a pronese: „Obraz čtyři, záběr osm, potřetí.“-“Tři, dva, jedna. Akce!“ Režisér se spokojeně usmívá. Kameraman je ale jiného názoru. Celá scéna se raději musí sjet znovu. Vydrží kočka tentokrát?



Až do půl druhé do rána vznikalo na několik pokusů dvacet obrazů filmu na typických místech Českých Budějovic, v baru na náměstí, v Hardtmuthově vile a dokonce v interiéru rodinného domu v Adamově. Únava byla znát na všech. Hlavní hrdina ani neměl čas se najíst. I my ostatní „podržtašky“ jsme se téměř nezastavili. Pro všechny to byl ale zážitek. Kolem filmu se motalo neuvěřitelných třicet lidí.