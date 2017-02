V Budějovicích najdou zamilovaní vzkazy v trolejbusech

České Budějovice – Další netradiční akci připravil českobudějovický dopravní podnik. Tentokrá se jedná o svátek svatého Valentýna. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., nabízí všem zájemcům zveřejnění zamilovaného vzkazu ve vozech MHD. Vzkaz bude od pondělí 13. února do středy 15. února 2017 umístěn v rámečcích v některém z trolejbusů jezdících na páteřních linkách 2, 3, 5 a 9.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Své valentýnky stačí zaslat na e-mailovou adresu info@dpmcb.cz, v předmětu uvést heslo „Valentýn", a pracovníci dopravního podniku se už postarají o jejich vytištění a umístění do trolejbusu. Kdo chce napsat vzkaz ručně, může jej předat v Informační kanceláři dopravního podniku v přízemí Dopravně obchodního centra Mercury. Valentýnky je potřeba doručit osobně či elektronicky nejpozději do 9. února 2017 do 9.00 hodin.



„Těm, kteří slaví svátek zamilovaných, chceme nabídnout originální způsob vyznání lásky. Je to myšleno jako určité zpříjemnění a zpestření běžných cest MHD a věříme, že potěšeni budou jak autoři vzkazů, tak i ostatní cestující," vysvětluje cíl projektu ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.



Akci bude provázet také soutěž. Všechny valentýnky budou umístěny na facebookovou stránku dopravního podniku a ty, které získají nejvíc „lajků", obdrží atraktivní cenu v podobě thajské masáže pro dva v českobudějovickém salonu Ban Thai Massage. Tato cena je ovšem určena pouze pro osoby starší 18-ti let. Další dva vzkazy v pořadí pak získají ceny od dopravního podniku.



Netradiční valentýnská služba je pro všechny zájemce zdarma. Dopravní podnik zveřejní vzkazy až do naplnění kapacity a vyhrazuje si právo odmítnout vulgární či hanlivé texty.