V Budějovicích se utkají mistři létajících talířů

České Budějovice – Klíčový post gólmana obsadí při sobotní premiéře hokejistů ČEZ Motoru ve WSM lize v Litoměřicích (17) David Gába (23 let). „Právě s Litoměřicemi jsem odchytal svůj vůbec první ligový zápas za Motor. Vyhráli jsme tenkrát 5:2 a jsou to krásné vzpomínky. Tak snad to vyjde i tentokrát,“ přeje si.