V Budějovicích si brzy vyberete z 18 kinosálů

České Budějovice - Síť multikin CineStar se na podzim rozroste. V modernizovaném IGY na Pražské třídě v Českých Budějovicích se v listopadu divákům otevře nový multiplex. Ten současný v obchodním centru Čtyři Dvory přitom zůstane, provozovat ho bude i nadále řetězec CineStar.

Zvětšené a modernější obchodní centrum na budějovické Pražské třídě se otevře koncem října.Foto: CPI Property Group

Management, který nyní řídí kino ve Čtyřech Dvorech, se přesune do nového. Manažerka Svatava Kopečková vysvětluje: „Jsem rozkročená mezi novým a stávajícím kinem, je to náročné.“ Staré multikino převezme jiné vedení.



V prostorách v IGY bude devět sálů, tedy o jeden více než na sídlišti. Spolu s kinem Kotva tak Budějovice filmovým fanouškům nabídnou hned 18 kinosálů.



„Po technické stránce bude kino špičkové,“ prozrazuje Svatava Kopečková. V připravovaném multikině umocní zážitky ze sledovaných filmů technologie Dolby Atmos, která vytváří nejlepší zvuk.



Stávající vedení českobudějovického CineStaru se o dostatek návštěvníků nebojí. „Obavu nemáme. Diváci si budou moci přece vybrat ze sedmnácti sálů. Naopak se na to těším,“ uvažuje Svatava Kopečková. Samozřejmě si je vědoma toho, že multikino v IGY bude pro diváky atraktivní, nicméně podle jejího názoru řada lidí zůstane věrná CineStaru na sídlišti. „Jsou s ním spokojení,“ zdůvodňuje.



I některá jiná města srovnatelná počtem obyvatel s Budějovicemi mají dvě multikina. Jako třeba Olomouc.



Nové multikino se otevře v novém IGY. Původní obchodní centrum stavbaři modernizují, v jeho sousedství budují novou část. Práce nyní finišují.



Marketingová manažerka IGY Centra Pavlína Jandová předeslala, že velké změny si zákazníci v původní části IGY všimnou na začátku září, kdy budou zprovozněny nové eskalátory u hlavního vchodu a zmizí velký zábor části pasáže. „Ve stejné době stavební firma vyklidí prostor před IGY včetně jeřábu a na původní místo se už brzy vrátí zastávka MHD,“ prozradila nedávno Pavlína Jandová a doplnila, že poté začne dostávat novou fasádu původní budova ArtIGY, dnes část nového kina. Změní se i plášť původního IGY, ten dostane modernější vzhled sjednocený s fasádou nové části obchodního centra.



Úpravy budou stát tři čtvrtě miliardy korun. IGY se 130 obchody bude největším obchodním centrem v kraji.