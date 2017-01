V budějovicích studuje nejlepší angličtinář

České Budějovice - Devatenáctiletý Milan Flachs je šikovný student posledního ročníku gymnázia Jírovcova, který se chystá na vysokou školu. Říká: „Chtěl bych na práva, jestli mi to vyjde."

Výherce jazykové soutěžeFoto: Denik/Kamila Dufková

Už nyní je ale úspěšnější než studenti v České republice nebo dokonce v Evropě. Milan se totiž stal absolutním vítězem jazykové soutěže Best in English, které se zúčastnilo 15 107 studentů z 683 škol z 28 zemí Evropy, kde angličtina není mateřským jazykem.

Jeho gymnázium skončilo na dvacátém druhém místě celkově, mezi českými školami bylo sedmé. Do první stovky se dostali další tři studenti z gymnázia Jírovcova.

Soutěžit mohli pouze účastníci, kteří nemají mezi příbuznými rodilé mluvčí. Milan, který je zvyklý, že občas někdo zkomolí jeho příjmení a anglicky ho vysloví jako fleš, mi také musel vysvětlit, že v rodině nikoho takového nemá.

Student působí skromně. Vítězství komentuje: „Bylo těžké zpracovat, když jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál. Spíš mělo radost okolí, než já." O svém úspěchu se dozvěděl těsně před Vánoci od ředitele školy. Jeho rodiče měli velkou radost. „Mamka to řekla všem v práci," vypráví.

Vítězství nečekal. Na test bylo 60 minut, ale když ho soutěžící odevzdali dřív, čas se jim započítal do výsledku. „Čekal jsem, že byl někdo určitě rychlejší," říká Milan, který test odevzdal po asi 35 minutách téměř bez chyby. Dodává: „Jak jsem ztratil ten půlbod, myslel jsem, že budu dobře umístěnej, ale ne, že bych to vyhrál."

Počítač hodnotil tři části testu gramatiku, porozumění čtenému textu a poslechovou část. Tu si Milan pochvaluje: „Texty byly mimochodem dobře napsané. Oproti Cambridge testům byly tyhle byly zábavněji zpracované."

Milan ani spolužáci zprvu klání nedávali velký význam. „Strach jsem neměl, protože to bylo v přátelském prostředí, v učebně, kde už jsem strávil osm let, s lidma, který znám. Dalo by se říct, že jsme to všichni brali lehkovážně," usmívá se. Vítěz se na test nijak zvlášť nepřipravoval. „Nebýt paní Mylerové, učitelky, tak bych ani nevěděl, že se ta soutěž koná. Nijak jsem to neřešil, zapnul jsem počítač, udělal jsem test a pak jsem šel," dodává Milan, kterého teď spolužáci oslovují Angličtináři.

Slavnostní předání certifikátu Best in English se uskutečnilo ve středu v hudebně Milanovy školy. Za prvenství převzal dary z rukou Jindřicha Josífka, ředitele projektu, v podobě poukázky na pobyt na European Summer School a čtrnáctidenní jazykový kurz v Kanadě na jazykové škole ILAC, kterého se může zúčastnit, kdy sám bude chtít. „Ještě jsem se nerozhodl. Počítám, že tak v červnu v červenci bych mohl jet."

Nejdřív musí vyřešit jiné záležitosti. „Hlavně udělat přijímačky na vysokou," říká.