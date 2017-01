V budějovických školkách přibude přes sto míst

České Budějovice - Zápisy do mateřinek v krajském městě se letos uskuteční 2. a 3. května.

Místa ve školkách by měla být pro všechny tříleté

Na lepší časy svítá rodičům tříletých dětí, kteří chtějí dát od září svého potomka do některé z českobudějovických mateřských škol. Ředitelé mateřinek musejí povinně přijmout jen pětileté děti, a tak se v minulosti stávalo, že se v některých školkách na všechny tříleté děti nedostalo. To se nyní mění.

Náměstek primátora Petr Podhola připomněl, že ještě v roce 2011 nebylo do budějovických mateřských škol přijato přes sto tříletých dětí, loni už ale zbyla místa na všechny tříleté děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích.

Do budoucna by pak mohla být situace ještě lepší. Rada města totiž schválila rozšíření kapacity některých současných školek. Šedesát nových míst by mělo od září vzniknout v odloučeném pracovišti Mateřské školy Pražská, které bude v Kněžských Dvorech v ulici A. Trägera. Dalších 50 míst přibude v Mateřské škole Emy Destinové, 56 předškoláků přijmou v Mateřské škole K. Šatala, jež je součástí Mateřské školy Nerudova.

„Místa ve školkách rozšiřujeme s ambicí umisťovat i dvouleté děti, pro které však platí jiná pravidla ohledně počtu v jedné třídě. Míst ve školkách ale má být dostatek, už tříleté děti by měly mít jistotu přijetí," zmínil Petr Podhola. Současně s tím upozornil na další případné kroky, které s tím souvisí. V důsledku navyšování kapacity v městských školkách se uvažuje o snižování dotací na provoz školek, jež jsou soukromé.

Doposud to fungovalo tak, že město jednak formou grantu přispívalo soukromým školkám na jejich činnost, jednak rodičům dítěte s trvalým bydlištěm v jihočeské metropoli, které navštěvovalo soukromou školku, přispívalo měsíčně tisícikorunou.

„Vzhledem k navýšení kapacity v městem zřizovaných mateřských školách uvažujeme o úpravě dotačního programu pro soukromé školy; případnou refundaci (náhradu výdajů pozn. red.) bychom směřovali pouze na děti mladší tří let, tedy dvouleté děti," řekl Petr Podhola s tím, že se jedná o návrh, o kterém se bude teprve diskutovat ve školské komisi rady města.

Současná kapacita mateřských školek zřizovaných městem je 3140 míst. Počet předškolních dětí pro rok 2017/2018 je zhruba 1200, a to včetně těch, které mají odklad.

Termín zápisů město vyhlásí tradičně na jaře. Platit při něm budou obdobná pravidla jako před rokem. Rodiče budou muset podávat přihlášky elektronicky, rozhodujícím kritériem bude věk dítěte a trvalé bydliště ve městě.